Ремонт по ОСАГО бэушными запчастями – слишком много вопросов

Стоит задуматься и о том, насколько возрастет количество угонов на разбор при таком подходе в масштабах всей страны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за дефицита многих автокомпонентов на рынке страховщики и автосервисы не успевают осуществлять ремонт автомобилей по ОСАГО в установленные законом 30 календарных дней. В качестве временной меры предлагают разрешить использовать при ремонте б/у запчасти, если новые достать невозможно.

Много вопросов к этому предложению страховщиков возникло у главного редактора старейшего автомобильного издания в России, журнала «За рулем», Максима Кадакова.

- Причины этого предложения понятны – обеспечить ремонт в указанные законом сроки невозможно, клиенты недовольны, поэтому помимо ремонта неоригиналом разного уровня и цены предлагается пойти еще дальше и ремонтировать машины по ОСАГО бэушными запчастями.

В принципе, рациональное зерно тут есть, но возникает очень много вопросов, на которые нет ответов. Например, предлагают разрешить, но строго контролировать этот процесс. Как осуществлять этот контроль? Кто определит достаточный ресурс запчасти? Где она стояла, сколько она отработала моточасов, какова ее надежность и так далее. При этом главным козырем для страховых компаний всегда была безопасность, и спорить с этим было трудно. Только вот бэушные запчасти как-то не очень с этим вяжутся. Кстати, представители ГИБДД категорически против такого предложения страховщиков.

Бэушная запчасть практически всегда требует какой-то подготовки, нужна чистка, доработка, может быть сломан какой-нибудь усик, крепление, кронштейн. Кто будет проводить эту подготовительную работу, сколько это будет стоить?

С каких вообще автомобилей можно снимать запасти? Со свежих? Автомобилю год-два, но его, например, затоталили, при этом есть годные запчасти. А с 20-летних тоже можно снимать? Потом, кто гарантирует, что эти запчасти не со смертельных ДТП? Есть клиенты, которых это беспокоит. Есть автовладельцы, которых волнует и происхождение запчасти – не ворованная ли. Доказать это невозможно.

Как эти бэушные запчасти будут покупать СТО? Через Авито? На разборках? Пока об этом договорятся, пройдет немало времени. И потом — как на разборках можно покупать запчасти, если там все за наличные. Продавцам страховые компании в конвертике что ли будут приносить? Это еще и большой вопрос к бухгалтерии, к проведению всех этих операций.

Стоит задуматься и о том, насколько возрастет количество угонов на разбор при таком подходе в масштабах всей страны. Если мы на государственном уровне вводим такую систему, то должны понимать, что угон транспорта ради этих целей резко увеличится.