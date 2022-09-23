Подать списки в Генштаб: как оформить отсрочку для сотрудников, которые подлежат мобилизации

К военной службе по частичной мобилизации не будут привлекать граждан с высшим образованием, работающих в некоторых сферах Фото: Александр ГЛУЗ

Минобороны приняло решение не привлекать к частичной мобилизации специалистов высокотехнологичных отраслей и ряда организаций финансового сектора. Среди тех, кого не призовут, граждане с высшим образованием, работающие по отдельным специальностям в банковской сфере, IT-сфере, организациях, являющихся операторами сотовой связи, а также в СМИ. По Минобороны объяснили, что это вызвано необходимостью обеспечить стабильную работу финансовой системы страны, а также высокотехнологичных отраслей и системообразующих предприятий.

Вот, что говорится в директиве Минобороны. К военной службе по частичной мобилизации не будут привлекать граждан с высшим образованием, работающих:

- в аккредитованных организациях, ведущих деятельность в сфере информационных технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области IT, а также в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;

- в организациях, являющихся российскими операторами связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, включая центры обработки данных, а также средств связи и линий связи сети связи общего пользования Российской Федерации;

- в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией, издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованы в производстве и (или) распространении продукции СМИ;

- в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

При этом конкретный список организаций Минобороны не опубликовало. KP.RU попытался разобраться, сотрудники каких организаций не попадут под частичную мобилизацию.

Как оказалось, в реестре аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (он опубликован на сайте Минцифры) числится более 30 тысяч компаний. Руководители всех ли этих компаний смогут подать данные в Генштаб, чтобы их сотрудники не попали под частичную мобилизацию, пока неизвестно. В Минцифры лишь уточнили, что не попасть под мобилизацию смогут сотрудники с высшим образованием, работающие по специальности полный рабочий день. Как говорится в сообщении Минобороны, основанием для освобождения от призыва на военную службу по мобилизации будут считаться списки, предоставляемые руководителями соответствующих организаций. Как именно должны действовать компании, чтобы оформить отсрочку от военной службы для своих сотрудников, пока неизвестно. В Минцифры уточнили, что этот порядок уточняется.

В список системообразующих компаний в сфере информации и связи входит 79 организаций. Среди них «Яндекс», «Мэйл.ру», «Рамблер», «Лаборатория Касперского», «Ростелеком», «Т2 Мобайл», МГТС, МТС, «Вымпел-Коммуникации», «Газпром космические системы», «Почта России», издательства «Эксмо» и «Просвещение», газеты «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Коммерсант», информационные агентства «Россия сегодня» и ИТАР-ТАСС, ВГТРК, «Первый канал», «ТВ Центр», телекомпании «Мир» и «Звезда» и другие.

Что касается организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и финансового рынка, то тут с пояснениями уже выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, отсрочку смогут получить сотрудники Банка России, организаций финансовой инфраструктуры и те, кто заняты на важных направлениях в банках.

- К таким сотрудникам финансовой сферы относятся специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями, - заявила Набиуллина.

По ее словам, отсрочка для сотрудников банковской и финансовой сферы важна для того, чтобы люди вовремя получали зарплату, пенсии и пособия, работали платежные карты, шли денежные переводы и выдавались кредиты.

Руководители каких именно банков смогут подать заявления, чтобы их сотрудники получили отсрочку от армии, пока также неизвестно.

«Комсомольская правда» направила запрос в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с просьбой сообщить актуальный перечень ИТ-компаний, операторов связи и СМИ, сотрудников которых касается право на отсрочку от мобилизации. Эту информацию мы опубликуем сразу, как получим ответ.

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