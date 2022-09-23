Западное сообщество прилагает невероятные усилия, чтобы представить референдумы как нечто беспрецедентное. Однако это не так Фото: REUTERS

В преддверии референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях ведущие западные государства заведомо отказались признавать их результаты, заявив о незаконности процедур и их противоречии международному праву.

Западное сообщество прилагает невероятные усилия, чтобы представить референдумы как нечто беспрецедентное. Однако это не так. Новая и новейшая история знает множество примеров проведения как референдумов о независимости отдельных территорий, так и об их вхождении в состав других государств.

Часто такие референдумы проводились против воли государств, в состав которых на момент проведения референдумов входили эти территории. И в значительной части подобных случаев результаты были признаны западными странами, а в некоторых – сами процедуры инициировались и активно поддерживались Западом.

Приведем несколько примеров. Показательной является история Техаса, который сначала провозгласил свою независимость от Мексики, а затем был принят в состав США. Здесь даже не было референдума, как такового. Решение о независимости от Мексики было принято в 1836 году на собрании представителей американских переселенцев. К этому времени Техас уже находился в состоянии войны с Мексикой.

В 1957 году Саарская область вошла в состав ФРГ. Эта история интересна тем, что жители Саара на референдуме 1955 г. отказались от статуса независимого государства, что послужило основанием для возвращения этой территории в состав Германии.

В 1990 и в 1991 гг. входившие на тот момент в состав Югославии Словения и Хорватия вопреки и против воли Югославии провели референдумы о независимости, активно поддержанные странами НАТО.

В 1991 года референдумы о независимости были проведены в некоторых республиках СССР (Эстонской, Украинский, Грузинской, Молдавской, Туркменской, Армянской и Азербайджанской). Все референдумы были проведены вопреки воле власти и народа Советского Союза. До этого на всесоюзном референдуме большинство граждан СССР проголосовало за сохранение Советского Союза. При этом, что характерно, в РСФСР и Украинской ССР, за сохранение Союза высказалось примерно одинаковое количество граждан - около 70 процентов. Тем не менее, результаты республиканских референдумов о выходе из состава Союза, противоречащие как законам СССР, так и решению советского народа сохранить единую страну, были признаны западными странами, а Советский Союз был развален.

Но самым резонансным примером стал «косовский прецедент». Решение о выходе автономного края Косово из состава Югославии было принято вопреки воле югославского государства. Сербия по сей день не признает факт выхода Косова. Тем не менее, это не помешало странам Запада признать независимость Косова. А в 2010 году международный суд ООН вынес консультативное решение о том, что провозглашение независимости края не нарушает международное права.

Все указанные, а также множество других примеров, свидетельствуют, что проведение референдумов о независимости и вхождении территорий в состав других государств – достаточно распространенная в мире практика. И попытка представить референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонской области как беспрецедентные – не что иное, как проявление политики двойных стандартов.