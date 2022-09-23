На мероприятии в Москве с участием Yappy Truck собралось свыше 15 тысяч человек

Мероприятие посетили более 15 тысяч человек, включая блогеров из 62 регионов страны, общественных деятелей, телеведущих и артистов. Только на главной сцене выступили: Тина Канделаки, Дмитрий Губерниев, Саша Стоун, ST, TSOY, SHAMAN, Иванушки International и многие другие.

Образовательные и развлекательные мероприятия с участием инфлюенсеров и звезд стартовали на Пушкинской набережной в 11:00 и шли до самого вечера. Так, в лекториях состоялась презентация шоу «Вызов» и public-talk с его участниками и создателями: блогером Гусейном Гасановым, актером Торнике Квитатиани, шахматисткой Зариной Шафигуллиной и другими.

В спортивной зоне прошел турнир по баскетболу, где была возможность сыграть с Сергеем Мезенцевым, и танцевальные баттлы между командами «Фарфор» и «Шумиха Среди True».

Пока на поэтической встрече #Любовь&Мегаполис рэпер ST и молодые поэты зачитывали свои стихи, Елена Цой, Алина Акилова и Анет Сай рассказывали о тонкостях работы с контентом.

Применить полученные знания можно было в YAPPY Truсk — мобильной академии контента с современным аудио- и видеооборудованием. Трак путешествовал по стране всё лето и уже проехал путь от Санкт-Петербурга до Крыма, встретил горожан Твери, Казани, Нижнего Новгорода и Йошкар-Олы – всего академию посетили уже более 240 тысяч человек.

Москва должна была стать финальной точкой маршрута, но по просьбе регионов в YAPPY пересмотрели первоначальный список городов и расширили его. А значит еще больше людей смогут лично встретиться со своими кумирами и получить уникальный опыт и новые знания.

Также каждый может поучаствовать в конкурсе «Баттл городов». Для этого нужно выложить в YAPPY видео с мероприятия c хештегом своего города: #yappytruckmsk. Победит тот город, чьи видео соберут больше всего лайков. А лучшие ролики попадут в специальную подборку.

Кстати, сегодня в «Баттле городов» лидируют Москва и Санкт-Петербург с небольшим отрывом от Судака и Нижнего Новгорода.

Найти и посмотреть видео из других регионов, где уже побывал трак, можно по хештегам: #yappytruckspb (Санкт-Петербург), #yappytruckkazan (Казань), #yappytrucknn (Нижний Новгород), #yappytruckyoshkarola, #yappytruckyo и #yappytruck0708 (Йошкар-Ола), #yappytrucktavrida (Таврида) и #yappytruckmsk (Москва).