«Мы запустили локомотив, который уже не остановить»: посол ЛНР в России о том, как проходит референдум по вхождению республики в состав России

Чрезвычайный и полномочный посол Луганской народной республики в Российской Федерации Родион Мирошник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Радио "Комсомольская правда" чрезвычайный и полномочный посол Луганской народной республики в Российской Федерации Родион Мирошник рассказал ведущему Сергею Мардану, что делал сам в первый день голосования на референдуме о вхождении республики в состав России, и как организовано голосование за пределами региона.

- Родион Валерьевич, а как у вас в бюллетенях сформулирован вопрос?

- Согласие на вступление в качестве субъекта Российской Федерации – да или нет.

- А Вы уже проголосовали? Вы сейчас где сами?

- В посольстве Донецкой народной республики. Здесь мы вместе с моей коллегой из Донецка начали процесс голосования, мы уже проголосовали, опустили свои бюллетени. Мы запустили локомотив того исторического процесса, который ждали так долго и его уже не остановить. Мы все до него дожили, и я уверен, что оставшиеся дни мы достойно пройдем, для выполнения этой миссии - запуска процедуры вхождения в состав Российской Федерации. И сейчас и в Донецке, и в Луганске, я думаю, и в Херсонской, и в Запорожской областях люди преисполнены такого же радостного ожидания того, что должно произойти. Мы должны воссоединиться с материнским государством, от которого нас в свое время, на мой взгляд, незаконно отделили.

- Есть ли у Вас цифры, сколько людей уже успели проголосовать? Сколько, вообще, тех, кто волею судеб оказались не в своем доме, а здесь, в Москве?

- Точное количество людей, которые голосуют в России, мы не знаем. Их несколько сотен тысяч на территории Российской Федерации, и сейчас, по-моему, в 81 субъекте России у нас открыты отделения, более 200 участков, которые сегодня начали работать. Не все они находятся в списках. Поэтому многие приходят на участки, представляются, предоставляют свои документы, и если их нет в списке, они заполняют соответствующее заявление и после этого принимают участие в голосовании. Чтобы получить точное количество, необходимо время.

- А как они узнают, куда надо идти, где эти участки?

- Во-первых, наши люди в подавляющем большинстве объединены в землячества, многие находятся в пунктах временного размещения, где есть вся информация. Люди поддерживают связь и между собой. В соответствующих Telegram-каналах, на сайтах, и плюс у нас (по крайней мере, в Луганске) работает специальный информационный центр, в котором каждые полчаса выходят какие-то комментарии, заявления, и постоянно идут данные о том, где можно проголосовать, какая процедура, что требуется, какие документы нужны. То есть все это идет в таком режиме онлайн. Учитывая, что у нас целых 5 дней на процесс голосования, я думаю, что информация дойдет до всех, все узнают, где они смогут в том регионе, в котором находятся, как добраться и где проголосовать.

- Когда закроются участки?

- В 20 часов 27-го сентября мы завершаем голосование. Но, думаю, если будет какое-то количество людей, которые не успеют и будут требовать дать им возможность проголосовать, мы найдем возможность дать им всем такую возможность. Я вот вспоминаю, что 11 мая 2014 года (первые референдумы о статусе Донецкой и Луганской областей – прим. ред.) у нас участки не закрывались до полуночи, а то и позже. Потому что такое количество желающих было проголосовать. Сейчас у нас участков многократно больше, люди идут.

- У нынешнего голосования есть какие-то особенности?

- Конечно. Рядом с нами находится террористическое государство, которое может в любой момент нанести артиллерийский или ракетный удар. И по Луганской, и по Донецкой народным республикам уже сегодня были обстрелы со стороны ВСУ, слава Богу, пока у нас нет информации о том, что кто-то пострадал. Это накладывает свой отпечаток. Поэтому на территориях республик из-за требований безопасности мы голосуем сейчас в особом режиме. Сейчас люди голосуют во дворах, на остановках транспорта, в учреждениях. Это сделано только ради того, чтобы не создавать большого скопления, чтобы не подставить людей под удар.

- На любом голосовании всегда один из основных вопросов – наблюдатели.

- Есть такие. Они аккредитованы, во-первых, от Российской Федерации, достаточно большой пул наблюдателей, получивших аккредитацию через Общественную палату. Они прибыли в республики, они находятся там. Что касается заграничных пока участков, здесь большое количество и представителей власти Российской Федерации, и гости, которые получили аккредитацию. Все они имеют возможность прийти, увидеть, зафиксировать, поговорить с участниками голосования.