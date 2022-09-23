Экс-"блестящая" Ольга Орлова беременна в 44 года: первые кадры с округлившимся животом

Ольга Орлова сообщила о беременности. Фото: из соцсетей

Такого от Ольги Орловой точно никто не ожидал: экс-"блестящая", которая обычно не делится подробностями личной жизни, объявила в соцсетях о беременности. Да не просто объявила, а опубликовала так называемый фотопруф - видео в купальнике, где только слепой не разглядел бы округлившийся живот.

- Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь, - написала 44-летняя Орлова.

Похоже, эти трогательные кадры звезда выложила с разрешения мужа, который накануне отметил день рождения. Супруг-бизнесмен Валерий, о котором известно ровно ничего, якобы на 10 лет старше певицы. Поженились они ровно год назад, и судя по всему, до сих пор пребывают в медовом месяце.

Год назад певица вышла замуж. Фото: из соцсетей

- С днем рождения. мой самый лучший мужчина на свете! Я всегда верила, что встречу человека, в котором будет всё, о чем только можно мечтать. Мой самый добрый, самый заботливый, самый понимающий человек на земле. Лучший мужчина, лучший друг, лучший муж! Я просто хотела сказать, как сильно я тебя люблю, - накануне призналась Орлова в соцсетях и добавила, что ей непременно достанется за публикацию их общего фото - мол, супруг не одобряет публичности.

Для Ольги Орловой этот брак уже второй. В 2000 году она познакомилась с бизнесменом Александром Кармановым и, забеременев от него, покинула группу "Блестящие". 4 мая 2001 года у певицы родился сын Артём, но отношения супругов это не спасло: в 2004 году брак распался.

Орлова с 21-летним сыном от первого брака. Фото: из соцсетей

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Беременность в 44 - чудо или норма?

Борис Лордкипанидзе, акушер- гинеколог, кандидат медицинских наук, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ:

- Да, безусловно, женщина в 44 года может забеременеть естественным путем, не прибегая к ЭКО. В этом возрасте всё зависит от зависит от состояния организма, а не от количества прожитых лет. Тем более, если женщина уже рожала, после 40 ей проще забеременеть по сравнению с нерожавшими. Так и в случае с Ольгой Орловой: ее репродуктивная функция уже тестировалась, нейро-эндокринная система помнит процесс беременности и родов. Также не исключаю, что артистка может родить естественным путем при наличии благоприятных факторов: такого правила, чтобы после 40 женщинам повально делали кесарево сечение, нет.

Еще в июле Орлова публиковала фото с идеально плоским животом. Фото: из соцсетей

Сейчас врачи уже крайне редко предостерегают от беременности в 40+. Единственное, что беспокоит медиков - риск хромосомных изменений плода (например, развитие синдрома Дауна), который в случае возрастных мам возрастает в разы. Поэтому главное здесь - ответственная подготовка беременности и постоянное наблюдение у врачей в течение всего времени ожидания малыша. Женщине рекомендуется пройти полный чекап и скрининговые исследования, пролечить все болезни до наступления беременности.

К слову, возраст мужа на возможность зачатия и здоровье ребенка напрямую не влияет, однако, важно общее состояние организма отца. После 50 лет уже мало кто из мужчин здоров, не пил, не курил и занимался всю жизнь спортом. Поэтому будущим отцам я бы тоже рекомендовал тщательное обследование.