Артисты МХАТ им.Горького жалуются на отсутствие работы

В ноябре МХАТ им.Горького должен открыться после ремонта. Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

В ноябре МХАТ им.Горького должен открыться после ремонта. Сейчас в театре идут репетиции спектакля по рассказу Валентина Распутина «Нежданно-негаданно» и репетиции «Золушки» Евгения Шварца. Обе премьеры должны выйти до Нового года. Но это планы.

Из ближайших событий - гастроли в Питере со спектаклем «Женщины Есенина» (режиссер Галина Полищук) по мотивам книги Захара Прилепина. Спектакль покажут 18 и 19 октября на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом». Вроде бы жизнь не остановилась совсем, несмотря на масштабный ремонт. Однако в социальных сетях пишут, что актеры МХАТ недовольны директором Владимиром Кехманом. За год, что он стоит у руля (он был назначен генеральным директором МХАТ им.Горького 27 октября 2021), не вышло ни одной премьеры. «Женщины Есенина» не в счет – они были запланированы еще прежним худруком Эдуардом Бояковым, который ушел из театра сразу после назначения Кехмана.

«Кехман не выполнил практически ни одного из своих обещаний, данных им сразу после назначения. Ничего нового не репетируется (кроме «Нежданно-негаданно» прибалтийского режиссера Галины Полищук с одними и теми же «своими» актерами из «Женщин Есенина»). Из старого репертуара ничего не восстанавливается», - написали недавно поклонники театра в группе в «ВКонтакте». Говорят, эти критические посты пишет тот же человек-«большой патриот МХАТ им.Горького», который два года назад воевал с Бояковым. Теперь его главный враг – Кехман.

Еще один объект для язвительной критики (не только со стороны «патриотов МХАТа») - новый пресс-секретарь («директор по коммуникациям») Дарья Васильева. «Моя цель – первое место театра в пришедших вам на ум московских развлечения», - бесхитростно написала Дарья в Телеграмм-канале академического театра. Своей главной задачей она видит – сделать МХАТ «популярным местом отдыха». Цитаты про «популярное место отдыха» и про «первое, пришедшее на ум московское развлечение» разлетелись по всем соцсетям.

В театре есть недовольные, есть совершенно незанятые работой артисты, есть попытки, не очень успешные, найти режиссеров для новых постановок. Плюс затянувшийся ремонт в зрительной зоне. На первом этапе - это фойе, зрительный зал, где увеличивают оркестровую яму, меняют аудио- и видеооборудование. С одной стороны, трудности объективные. Оставлять всё в прежнем виде было уже невозможно: за 50 лет существования МХАТа на Тверском бульваре все в нём морально устарело. Надо было менять оборудование. С учетом санкций пришлось искать новых поставщиков и т.д. С другой стороны, руководство театра почему-то не стало арендовать стационарные площадки, чтобы театр продолжал работать и играть спектакли. Теперь все ждут результатов ремонта и первых премьер, которые выйдут уже при новом директоре.

А тем временем Кехман сократил отпуск артистам с 56 до 28 дней. Конечно, смешно читать про претензии на двойной отпуск, когда полгода (даже больше) артисты не играют, но получают зарплату.

Но привилегия на 56-дневный отпуск существует на законных основаниях. Она появилась в конце 1940-х у ведущих федеральных театров (Большого и Малого, Мариинки и Александринки, Вахтанговского, МХАТа). Но это когда театр работает…

- Да, отпуск нам сокращают. Мы с этим уже согласились скрепя сердце, хотя длинный отпуск нам положен по закону, - подтвердила заслуженная артистка РФ Лидия Матасова. – Но дело не в отпуске. Ужасное, что мы не играем спектакли. Все артисты хотят работать, играть. Другие театры тоже закрывались на ремонт, но при этом играли свой репертуар на стационарных площадках. Для нас почему-то не могут арендовать сцену, с гастролями тоже не складывается. Пока играют только «Женщин Есенина». Но зарплату нам платят, и это хорошо.

- Татьяна Васильевна Доронина знает о происходящем, что она говорит? Она же президент театра.

- Татьяна Васильевна все еще лечится после ковида. Недавно театр поздравлял ее с днем рождения. У нее он был 12 сентября. Несколько человек, самых близких, ее навестили. Настроение у Татьяны Васильевны хорошее. Она хотела сначала по видеосвязи со всеми пообщаться, но потом передумала. Поблагодарила за поздравления.

- Что сейчас происходит за закрытыми дверями театра?

- Идут репетиции спектакля «Нежданно-негаданно». «Золушку» репетируют. Вводы идут в «Три сестры». Я в этих спектаклях не занята. Зрительская часть на ремонте. В репзалах артисты работают. Но далеко не вся труппа, в которой почти 90 человек