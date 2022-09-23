Кто вернется в телеэфир: на «Ледниковом периоде» первые травмы и сбежавшие в ОАЭ, а у Барановской и Малахова разборки на ток-шоу

Андрей Малахов и Юлия Барановская работают на разных каналах, а в жизни — давние друзья. У Малахова — 26 сентября премьера. А Барановскую ждем в эфире в ближайшее время. Фото: СОЦСЕТИ

Сетка главных телеканалов страны сильно изменилась с началом СВО. Это и понятно – у телезрителей стали востребованы информационные и общественно-политические программы: новости, комментарии и аналитика в прямом эфире. Однако в выходные дни и вечером в пятницу на главных федеральных каналах выходят и развлекательные передачи. Рассказываем кого из звезд ждать в эфире в ближайшее время.

Травмы, песни и пляски

В пятницу 23 сентября проходят съемки телешоу «Голос. Дети», которое ждем в эфире в октябре. Есть реальный шанс попасть на съемки еще одного музыкального шоу Первого канала – «Фантастика»: набирают массовку на съемки на площадке Главкино на 25, 26, 27 и 28 сентября – можно получить за день работы зрителем 1200 рублей. Из звезд в «Фантастике»: ведущий – Вадим Галыгин, жюри – Дарья Мороз, Александра Ребенок, Дима Билан и Дмитрий Маликов. Голоса участников проекта изменены, кроме того, они выступают под цифровыми аватарами. Первый выпуск – 23 сентября в 21.45.

24 сентября начинаются съемки игр 1/4 финала Высшей лиги КВН – в этот день ведущим станет Михаил Галустян. 27 сентября - вторую игру 1/4 финала ведет Александр Васильевич Масляков, 30 сентября – третья игра с ведущим Вадимом Галыгиным. В эфире Первого канала 24 сентября первая игра 1/8 финала КВН, которую снимали полгода назад – в этой игре Александр Масляков будет в жюри; также он проведет один из выпусков 1/8 финала.

На этой неделе завершились съемки музыкального проекта Первого канала «Поем на кухне всей страной» - ждем в эфире. А вот репетиции популярного развлекательно-спортивного шоу «Ледниковый период» в самом разгаре – съемки скоро начнутся, звезды под руководством фигуристов готовятся, учатся кататься. Правда блогер Даня Милохин традиционно нарушает режим – сбежал отдохнуть в ОАЭ. Есть и первые травмы – одна из участниц нового сезона певица Наталья Подольская повредила подбородок: крови было много (травма такая), однако ничего страшно, можно продолжать тренировки.

В ток-шоу теперь все серьезно

С понедельника 26 сентября в будни в 16.30 на канале «России» начинается новый проект «Малахов». Премьера от Андрея Малахова и его команды. Тематика – максимально народная: в каждом выпуске душевные истории людей, которые заставят зрителей и плакать, и радоваться за героев. Настоящая жизнь от настоящих людей – с историями свершений, испытаний и побед. Будут герои из Москвы и регионов; сюжеты в записи и живое обсуждение в студии; в студии зрители теперь не просто хлопают, но и высказывают свое отношение к истории и ситуациям, спорят.

Еще одно ежедневное ток-шоу про людей «Мужское/Женское» скоро выйдет из затянувшегося отпуска. Эта передача, где в студии собираются герои и обсуждают, спорят, находят решения социальных, семейных, бытовых, психологических проблем. На прошлой неделе отсняли новые выпуски с ведущими Юлией Барановской и Александром Гордоном.