Первый канал выложит выпуски нового шоу «Фантастика» на Кинопоиск. Так же было с сериалами «Мажор» и «Триггер»

23 сентября в эфире Первого канала выходит суперпремьера — футуристическое шоу «Фантастика», в котором соревноваться будут не люди, а их цифровые копии. Создатели уверяют, что зрителя ждет нечто беспрецедентное.

— Это визуализация совершенно нового уровня, — поясняет главный художник проекта Антон Ненашев. — Мы добавили много технологий, которых до этого ни у кого не было. Каждый персонаж – это командная работа, его создают двадцать человек. Производство программы заняло почти год. Над производством работали три студии плюс еще программеры и фрилансеры. Это был совершенно голливудский продакшн – по размаху. Я занимаюсь графикой 31 год. Делал ее для «Евровидения», для Олимпиады, но «Фантастика» – самая сложная работа в моей жизни. И самая интересная на сегодняшний момент.

Шоу включит выступление 12 вымышленных персонажей (среди которых Шапокляк, к примеру), пластика и голос которых принадлежат реальным людям — 6 звездам и 6 ноунеймам. Вести проект поручили Вадиму Галыгину. А угадывать, кто дал повадки и вокал отрисованным аватарам, будут судьи: Дмитрий Маликов, Александра Ребенок, Дима Билан и Дарья Мороз.

По пятницам проект будет идти в прайме Первого, а затем выпуски лягут в библиотеку Кинопоиска — с этим сервисом телеканал работает уже давно. В рамках сотрудничества на онлайн-платформе уже выкладывались сериалы «Триггер», «Мажор», «Русалки» и другие.

Сумма сделки не разглашается.