Гвинет Пэлтроу забросила кино и продает спрей от вампиров

В свои 50 Гвинет Пелтроу выглядит великолепно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КРЕСТНИЦА СПИЛБЕРГА И ЖЕРТВА ВАЙНШТЕЙНА

Гвинет родилась даже не в рубашке, а в норковых пеленках. Ее мать - уважаемая в Америке актриса Блайт Дэннер, отец - вполне успешный режиссер и продюсер Брюс Пэлтроу. Девочка росла в солнечной Калифорнии, в красивом и уютном доме, окруженном зеленью (город Брентвуд считается одним из самых благополучных в США). Потом училась в престижной нью-йоркской школе, потом изучала историю искусств в Калифорнийском университете, регулярно ездила с мамой и папой в Европу, где на приличном уровне овладела испанским и французским… Да, и еще ее крестным отцом стал сам Стивен Спилберг. Разумеется, с такими родителями и связями у Гвинет не было проблем с карьерой в кино - особенно если учесть прекрасные внешние данные и очевидные актерские способности.

Гвинет Пелтроу в фильме "Эмма"

Началось все с проходного телефильма, поставленного отцом, а потом Спилберг пригласил ее на небольшую роль в своем «Капитане Крюке». Потом была отличная роль в «Эмме» по Джейн Остин. А настоящим прорывом для нее стал 1998-й, когда вышло пять фильмов с ее участием, и ни один не прошел незамеченным. Именно тогда она стала самой модной молодой актрисой в Голливуде. За роль во «Влюбленном Шекспире» она получила «Оскара», вышла за наградой в очень женственном и очень идущем ей розовом платье, трогательно разрыдалась на сцене… Правда, суровые критики тогда писали, что «Оскара» в 1999-м по справедливости надо было давать Кейт Бланшетт за «Елизавету» - потому что она якобы одним движением брови переигрывала свою конкурентку. Но таких злыдней было немного: большинство зрителей в этот вечер были просто влюблены Гвинет (а розовый цвет мгновенно вернулся в моду).

За эту роль в фильме "Влюбленный Шекспир" Гвинет Пелтроу получила "Оскара" Фото: кадр из фильма

Правда, не все было так великолепно, как казалось на первый взгляд. Несколько лет назад Гвинет рассказала, что стала одной из десятков женщин, к которым приставал Харви Вайнштейн. Это было перед съемками «Эммы» - Вайнштейн как раз продюсировал картину, и пригласил юную актрису на "рабочую встречу" в номер отеля в Беверли Хиллз. А в ходе беседы обнял ее и предложил проследовать в спальню «для массажа». «Я была ребенком. Я только что подписала контракт. И я окаменела» - вспоминает Гвинет. Она отказалась от предложения, ушла из номера и поделилась своим смятением с тогдашним бойфрендом Брэдом Питтом. Тот немедленно отправился к Вайнштейну, чтобы выяснить с ним отношения. При следующей встрече с Пэлтроу Вайнштейн потребовал, чтобы она больше никому не рассказывала об инциденте. "Я думала, меня уволят", - признается Гвинет, но все обошлось: она сыграла в картине. А потом Вайнштейн утвердил ее на ту самую роль в «Шекспире», которая принесла статуэтку.

Гвинет Пелтроу на вручении "Оскара" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1999 год принес ей беду: заболел раком гортани ее отец, и болезнь протекала очень тяжело. Брюса Пэлтроу три года лечили, применяя агрессивные методы, но они не помогли. Он умер в 2002-м в Риме, куда приехал, чтобы отметить с дочерью ее 30-летие. Стоит ли говорить, каким это было ударом, - очень долго она не могла прийти в себя от горя. Но через три недели после трагедии она повстречала будущего мужа, фронтмена группы Coldplay Криса Мартина. Он пытался ее успокоить, как-то помочь, специально писал песни, которые должны были ее поддержать… Все закончилось браком и рождением дочки и сына, причем сына они назвали Моисеем в честь одной из «утешительных» мартиновских песен. А еще Гвинет говорит, что именно из-за болезни отца заинтересовалась здоровым питанием и нетрадиционной медициной.

Кадр из фильма "Талантливый мистер Рипли"

УКУСЫ ПЧЕЛ И СПРЕЙ ОТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВАМПИРОВ

Именно с нетрадиционными - и весьма экзотическими - едой и прибамбасами она и ассоциируется сейчас. Да, в новом веке было несколько хороших фильмов и ролей, но к концу 2000-х Пэлтроу почти забросила кинематограф. Ее самая важная роль за последние 10 лет - Пеппер Поттс, ставшая возлюбленной героя Роберта Дауни-младшего в трех «Железных человеках» и четырех «Мстителях». А кроме них, особо ничего и не вспомнишь.

Одна из последний киноролей Пелтроу - возлюбленная Железного человека. Фото: кадр из фильма

Но при этом она завела сайт Goop, где неожиданно начала выступать в качестве этакого американского Геннадия Малахова. И от ее соображений у читателей глаза на лоб полезли. В какой-то момент Пэлтроу поведала миру, что обрабатывает свои интимные места паром с ароматом полыни и порекомендовала эту оздоровительную процедуру всем женщинам (это вызвало в прессе бурю эмоций и массу советов от врачей никогда так не делать). Потом она стала продавать порошки для смузи, выпущенные под собственной маркой (стоили они несусветных денег - стакан напитка, польза которого никак не доказана, в итоге обходился в двести долларов).

Потом Пэлтроу заявила, что на влияние организма весьма благоприятно влияют укусы пчел. В беседе с журналистом The New York Times она сообщила: "Я открыта всему... Меня кусали пчелы. Этой методике тысячи лет, она называется апитерапия. Ее применяют, чтобы избавиться от воспалений и рубцов. На самом деле невероятная штука, стоит копнуть поглубже. Но, блин, это больно... Я еще не проходила криотерапию, но ее тоже хочу попробовать".

Сейчас актриса стала чем-то вроде американского Геннадия Малахова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но и на этом она не остановилась: начала рекомендовать и продавать по $66 за экземпляр каменные яйца для тех же интимных мест (по утверждению Пэлтроу, упражнения с ними благотворно влияют на женское здоровье, - якобы история этих яиц начинается в древнем Китае, где их использовали императрицы). Начала активно раскручивать наклейки на кожу ($120) из материала, который будто бы использует NASA для поддержания жизненных сил астронавтов (в NASA это немедленно опровергли). Еще выпустила свечи ($75) и духи ($45) под названием «Это пахнет, как мое влагалище». Спрей для защиты от энергетических вампиров ($30 - его надо было распылять «вокруг своей ауры», чтобы защититься от «экстрасенсорных атак и причинения эмоционального ущерба»). А еще написала гид по анальному сексу. Честное слово, лучше бы снималась в фильмах, неважно, какого качества.

Тем более, активная забота о здоровье не избавила ее от коронавируса, который в 2021-м протекал у нее довольно тяжело. Лечила она его диетой с преобладанием овощей и жиров, инфракрасными саунами, а еще «ничего не ела до 11 часов» (не очень понятно, утра или вечера - впрочем, по мнению профессиональных врачей, это в любом случае бы не помогло).

Актриса рекламирует странные оздоровительные процедуры. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но выглядит она в свои 50 лет здорово. Только что написала колонку о том, как себя чувствует на пороге юбилея. Говорит, что не ощущает течения времени - «есть во мне радость жизни, которая не исчезает и не исчезнет. Я делаю все, что могу, ради своего здоровья, ради того, чтобы прожить подольше, оттянуть момент, когда мои мышцы и кости начнут слабеть. Но есть мантра, которую я вспоминаю каждый раз, когда эти неумные мысли пытаются сбить меня с пути: «Я принимаю». Я принимаю свою кожу, которая уже не в том состоянии, что раньше. Я принимаю свои морщинки. Я принимаю свое тело - и мне не надо быть идеальной и выглядеть идеально, отвергая при этом логику и человеческую природу».

ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ

«Эмма» (1996)

«Осторожно, двери закрываются» (1998)

«Большие надежды» (1998)

«Влюбленный Шекспир» (1998)

«Идеальное убийство» (1998)

«Талантливый мистер Рипли» (1999)

«Семейка Тененбаум» (2001)

«Небесный капитан и мир будущего» (2004)

«Железный человек» (2008) и его продолжения

«Заражение» (2011)