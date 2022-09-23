Последний фильм Сергея Пускепалиса: попросил закамуфлировать броневик, на котором потом разбился

В Ярославле прошли похороны известного артиста и режиссера Сергея Пускепалиса. 20 сентября он разбился в страшном ДТП Фото: кадр из фильма.

В Ярославле прошли похороны известного артиста и режиссера Сергея Пускепалиса. 20 сентября он разбился в страшном ДТП, когда перегонял бронемашину в Донецк для ополченцев. А близкий товарищ и коллега актера Игорь Угольников рассказал, какая роль для Пускепалиса стала последней.

Фото: кадр из фильма.

Как известно, Сергей часто играл в военных картинах («Битва за Севастополь», «Жизнь и судьба», «Алекс Лютый», «1941. Крылья над Берлином» и др.), вот и фильм Игоря Угольникова был на эту же тему. Проект назывался «Позывной «Журавль» и был посвящен событиям Великой Отечественной.

Фото: кадр из фильма.

- Сергей начал сниматься в нашей картине о буднях фронтовой разведки в 1943 году в одной из главных ролей, - пояснил продюсер. - Первый съемочный день у него состоялся три дня назад, мы сняли первый эпизод с его участием. Мы договорились о том, что он должен был 20 сентября приехать к нам на съемку на студию на своем бронированном автомобиле, который он приобрел.

Фото: кадр из фильма.

Угольников признался, что Пускепалис попросил художников картины помочь нанести камуфляж на бронированный Ford, который Сергей купил в помощь защитникам ДНР. Именно на этой машине артист и разбился в Ярославской области.

Почему автомобиль так и не закамуфлировали и что будет с ролью Пускепалиса дальше — пока не сообщается.