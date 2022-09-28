«От бетонщика до главного инженера»: проектировщик Владимир Кузнецов рассказал о своем карьерном пути

Фото: пресс-служба Владимира Кузнецова

- Владимир, недавно открылся очередной участок платной дороги М-4 «Дон», в проектировании которого вы принимали участие, расскажите немного об этом масштабном объекте.

- Основная федеральная дорожная сеть нашего Ростовского региона это трасса М-4 «Дон», участок данной дороги располагается в черте городов Аксай и Ростов-на-Дону. На данный момент это самый масштабный проект в регионе, финансирование объекта составляет порядка 120 млрд рублей. Главной задачей новой дороги является увеличение пропускной способности и отвод транзитного потока с вышеупомянутых городов. Строительство началось в 2020 году, в феврале этого года открылся 17 километровый участок трассы, раньше намеченного срока. На текущий момент я занимаюсь участком транспортной развязки на км 1051, где активно ведется строительство путепровода и армогрунтовых подпорных стен вдоль съездов данной развязки.

- Владимир, с федеральными дорожными объектами вы работаете не первый год, но с чего все начиналось?

- Я уже достаточно долго работаю в строительной сфере – 15 лет. Спонтанным решением свой выбор точно называть не стану, поскольку будучи студентом отдал своё предпочтение строительной инженерии, в частности направлению « Мосты и транспортные тоннели».

Начинал свою карьеру с бетонщика в «Мостотресте» – осуществлял и контролировал работы с бетоном на строительных площадках судоходного шлюза на р.Дон, занимался производством железобетонных свай для мостов.

- Почему тогда свой дальнейший карьерный путь вы решили связать именно с проектированием?

- Работая на стройке, я довольно быстро осознал, что хочется самому создавать, творить, придумывать сооружения на бумаге, до того как их воплотят в жизнь. Тогда я принял решение стать проектировщиком, и мне повезло попасть в ведущую профильную проектную организацию в стране АО “Институт “Стройпроект”.

Фото: пресс-служба Владимира Кузнецова

- Расскажите о ваших основных целях и задачах в работе.

- За всю свою карьеру я с командой целенаправленно старались улучшать качество жизни в России, это и есть главная моя задача. Ведь дороги и мосты для регионов и страны - это как артерии в организме человека, по ним доставляются жизненно необходимые вещества и элементы, без них развитие современного общества не представляется возможным.

- Владимир, вы работали над таким масштабным проектом, как строительство развязки «Стадион» к Олимпиаде в Сочи 2014, можете рассказать что-то о нём или о других интересных проектах.

- Несомненно из знаковых инфраструктурных проектов, можно выделить сооружения Сочинской олимпиады 2014 года на автомобильной дороге М-27 Джубга-Сочи. На данном объекте мы попробовали себя во многих аспектах: от проектирования конструкций путепроводов, коммуникационных мостов, лестничных сходов, до таких непрофильных гражданских объектов, как спортивная школьная площадка на свайном основании Школы Гимназии №9 на ул. Бытха.

К 2018 году нами было запроектировано 7 мостов и путепроводов на дороге к аэропорту Платов, объект возводился непосредственно к Чемпионату мира по Футболу, был направлен на улучшение инфраструктуры города, что в свою очередь повысило пропускную способность пассажиропотока и подарило удобство людям.

Также разрабатывал сооружения на многих основных Федеральных трассах - М-4 «Дон», М-7 «Волга», М-29 «Кавказ», М-25 «Новороссийск» и скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург.

Проектов, над которыми я работал вместе с инженерной группой было крайне много и каждый из них приносит огромную пользу для развития страны.

- Как вы считаете, какими компетенциями должен обладать современный инженер-проектировщик?

- Как и в любой профессии, важным аспектом является непрестанное повышение собственной квалификации и совершенствование навыков, изучение стандартов и нормативной документации, необходимо усваивать опыт отечественного и зарубежного проектирования. Говорю так, потому что знаю, насколько это важно. Повышая профессиональные навыки, в проекты можно вносить новые идеи, разрабатывать то, чего раньше невозможно было даже представить, брать большие, крупные проекты государственного уровня.

Фото: пресс-служба Владимира Кузнецова

- А что на ваш взгляд самое главное в данной профессии?

- На мой взгляд, самое главное осознавать, что на инженере-проектировщике, любой квалификации, лежит большая ответственность. Именно инженер, создавая проект, отвечает за надежность и долговечность своего сооружения, гарантирует безопасность людям и транспортным средствам, которые в будущем, после реализации проекта, будут им пользоваться. Поэтому в данной сфере работать “спустя рукава” не получится. Я к примеру, как Главный инженер проекта, являюсь его автором и несу полную ответственность за принятые технические решения.

- Какие у вас планы на будущее? Планируются ли новые проекты?

- Конечно, я всегда стараюсь двигаться вперед, ищу новые интересные задачи и их решения. В ближайшем будущем планирую закончить крупный проект по строительству участка дальнего западного обхода г. Краснодар, а также заниматься новыми проектами по улучшению дорожной инфраструктуры Волгоградской области.

Активное участие в созидательной строительной деятельности и в усовершенствовании строительной среды - основная цель нашей инженерной группы, поэтому моя главная задача на будущее, своими проектами способствовать развитию транспортной инфраструктуры страны и улучшать качество жизни граждан.

- Спасибо Владимир за рассказ о вашем интересном опыте, ведь каждый человек, ежедневно проезжая по мосту или дороге даже не догадывается, какие люди создают эти масштабные сооружения и сколько трудов вкладывается в каждый объект.