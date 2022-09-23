Зачем столько людей мобилизовано, хватит ли всем оружия и когда ждать победы

В России мобилизуют 300 тысяч человек. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

А задавал эти вопросы в прямом эфире радио «Комсомольская правда» журналист Сергей Мардан.

НУЖНА ПЕХОТА И КОММЕНДАНТСКИЕ ПОЛКИ

Сергей Мардан:

- Андрей Викторович, главная тема у миллионов семей сейчас - мобилизация. Объясните, как это будет делаться? Ведь 300 тысяч человек, отправляемых на фронт, - цифра для современной России огромная.

Андрей Гурулев:

- Если сравнить с каким-нибудь областным центром, где включая детей и стариков 300 тысяч народу. Тогда да. А если 300 тысяч разделить на все регионы, это капля в море, давайте уж правду говорить.

Как будет дальше идти мобилизация? Да элементарно, как обычно. Как на сборы призывают запасников, точно так же. Потому что в каждом военкомате есть приписной состав. На каждого карточка - какой у него опыт и специальность. И если я служил механиком-водителем боевой машины пехоты, то я им и пойду служить. Но сначала меня обязательно отправят на сборы.

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Мардан:

- А почему не сразу в зону спецоперации? А чего тянуть? Или нас так пытаются успокоить? И кто посчитал, что нужно именно 300 тысяч человек?

Гурулев:

- Это подсчеты нашего Генштаба, это восполнение недокомплекта частей в зоне спецоперации.

Плюс нам нужно в любом варианте сейчас прикрыть границу Брянской, Курской, Белгородской областей.

И на освобожденных территориях у нас тылы пустые. Там нужны хотя бы дорожные и комендантские полки.

Мардан:

- Объясните, как это устроено? Что такое дорожно-комендантский полк?

Гурулев:

- Вспоминаем Чечню, блокпосты. Их главная задача – охрана и сопровождение колонн. Перекрыть все дороги, чтоб ни одна мышь-диверсант не проскочила. Это исключит теракты на освобожденных территориях.

Кто нужен для таких полков? В основном – экипажи боевых машин, наводчики орудий, механики-водители.

Второе, кто нам сильно нужен – нам всегда не хватало пехоты: стрелков, гранатометчиков, пулеметчиков, снайперов – тех, кто реально работает в боевой цепи.

Мардан:

- То есть, штурмовая пехота.

Гурулев:

- Она может быть и обороняющаяся.

Третье. Нам не хватает саперов, потому что при такой линии фронта надо и мосты ставить, и минные поля.

Четвертое. Нужны артиллеристы. Оказалось, они сейчас играют главнейшую роль на фронте.

Пятое. Нам нужны специалисты ПВО, по борьбе с беспилотниками, сегодня их над полем боя немерено.

КОГДА УЧИТЕЛЬ - ГЕРОЙ

Мардан:

- А сколько нужно готовить людей работать с беспилотниками?

Гурулев:

- Полагаю, месяца три. Но готовить нужно всех перед отправкой на фронт, всех протащить через учебные центры. А наши центры подготовки сразу 300 тысяч не вместят. У нас численность всех Сухопутных войск такая.

И на полигонах нужно элементарно условия создать - где людям жить, питаться, мыться.

Мардан:

- В палатках сейчас холодно, зима скоро...

Гурулев:

- Ну, это, видимо, вы не жили никогда в палатке. Иногда в палатке бывает лучше, чем дома!

Мардан:

- Украина отправляет своих мобилизованных аж в Англию, в Польшу, к инструкторам НАТО. А у нас есть люди, которые могут готовить солдата?

Гурулев:

- Давайте не будем заблуждаться по поводу Британии там или Польши. Есть уже пленные, проходившие подготовку в Британии. За 21 день их там максимум, чему научили, стрелять из Калашникова.

У нас есть специалисты, которые могут обучить. Но одно дело – обучать стрелка, которому можно восстановить навыки за две недели. И ставить в строй. И второе дело, к примеру, наводчика-оператора танка. Там надо больше повозиться. Не меньше месяца.

Мардан:

- Наши военкоры говорят, что реальным современным боям лучше учить тем людям, которые через них прошли.

Гурулев:

- А у нас страна так устроена, что постоянно кто-то где-то воевал. Я могу по себе сказать. Где меня только не носило.

У нас сейчас есть офицеры, которые получили серьезные ранения и не могут вернуться на фронт. Но в военных училищах они готовы работать. И это для них самих очень важно - оставаться в строю.

Мардан:

- А их оставляют на службе?

Гурулев:

- Мой бывший подчиненный, ныне Герой России, командир полка Рустам Сайфуллин лишился ноги… Но уже есть решение, что он будет замом начальника училища.

И это не один случай.

ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ НОВЫМ МИРОУСТРОЙСТВОМ

Мардан:

- Как думаете, народ надо успокоить или сразу правду говорить?

Гурулев:

- Правду. Да, сегодня все в тревоге… А что, должны в носу ковыряться, мол мне все фиолетово? Так не бывает. Думаете, сейчас у тех, кто на переднем крае, родные радостные ходят, что ли? Сидят и ждут. У моей жены 33 года главная обязанность была – ждать. Самое тяжелое дело.

Мардан:

- А сколько нам ждать полной и окончательной победы?

Гурулев:

- Мы же все понимаем, что этот конфликт может оказаться долгим… Я лично думаю, мы на итог выйдем где-то к 2027-30 году.

Мардан:

- Обнадежили...

Гурулев:

- Дело же не в Украине. Дело в глобальном Западе. Только когда мы выйдем к новому мироустройству, тогда это все закончится.

ОБОРОНКА РАБОТАЕТ В 3-4 СМЕНЫ

Мардан:

- А техники, оружия у нас хватит на 300 тысяч человек? Украину Запад снабжает без ограничений. У нас-то как с этим делом, с железом?

Гурулев:

- Украину снабжают не без ограничений. Не так уж у них сильно хорошо. По простой причине - на Западе те же проблемы, что и у нас. Но у нас они более решаемые. Мы до конца не добили свой оборонно-промышленный комплекс. А вот у них это дело быстро развернуть сложнее.

И наш президент, когда встречался с директорами оборонки, сказал: ребята, смотрите на лучшие образцы западной техники, на то, чего у нас пока нет. Это надо моментально наверстать…

Я сейчас учусь в Академии Генштаба, со мной эти директора тоже учатся. Я знаю, как они в режиме ошпаренной кошки сейчас всё наверстывают.

Да, может, сразу на все 300 тысяч мобилизованных техники не будет, но мы сразу 300 тысяч и не подготовим, правда?

Мардан:

- Конечно.

Гурулев:

- Вот то, что ремонтные подразделениями мы в свое время уничтожили, большая ошибка. Сегодня их восстанавливают. Но пехотный полк можно создать за месяц. А ремонтный – это с ума сойдешь. Там столько узких спецов!

Сейчас наша оборонка вышла туда, в поле, кто не знает. А создание двух полевых бронетанковых заводов - тоже великая тема.

Наши оборонные заводы уже работают в 3-4 смены. Поэтому прорвемся…

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