Герой спецоперации «Z» сержант Топчиев устроил танкам ВСУ минную ловушку

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Если любишь горячее, будь способен и к холодному», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще считал, что: «Нужнее неприятное известие для преодолевания, нежели приятное - для утешения».

ВЕРНУЛ В СТРОЙ 30 БОЕВЫХ МАШИН

Сержант Владимир КОСТИН

Сержант Владимир КОСТИН Фото: Минобороны РФ

«Мастер эвакуационного отделения ремонтного взвода в ходе проведения специальной военной операции сержант Владимир Костин выполнял задачи по эвакуации, восстановлению и ремонту боевой техники. За время участия в операции благодаря отточенным навыкам отделение сержанта Владимира Костина оперативно восстановило и вернуло в строй более 30 единиц специальной военной техники. При организации форсирования водной преграды сержант Владимир Костин под непрекращающимся артиллерийским обстрелом произвел демонтаж и замену поврежденного узла наведенного тяжелого механизированного моста, что позволило успешно форсировать мотострелковым подразделениям водную преграду. Благодаря самоотверженным действиям Владимира Костина удалось предотвратить потери от артиллерийского огня, а подразделения своевременно передислоцировались на заранее подготовленные оборонительные позиции».

ПОДАВИЛ ОГНЕВЫЕ ТОЧКИ НЕПРИЯТЕЛЯ

Рядовой Андрей НИКИФОРОВ

Рядовой Андрей НИКИФОРОВ Фото: Минобороны РФ

«Расчет артиллериста рядового Никифорова выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке подразделений, в ходе отражения атаки превосходящих сил противника.

Метким огнём из ствольной артиллерии, рядовой Никифоров нанёс значительные потери наступающим силам националистов. Было подавлено четыре огневых точки противника и уничтожено 15 националистов. Наступление противника было сорвано.

После перегруппировки основных сил, артиллерийское подразделение рядового Никифорова отошло на заранее подготовленные огневые позиции, где продолжило выполнять огневые задачи. Уверенные и профессиональные действия рядового Никифорова позволили не только отбить атаку врага, отбросив его на исходные рубежи, но и сохранить жизнь и здоровья обороняющихся подразделений».

ДЕРЖАЛ НАЦИСТОВ ПОД НЕПРЕРЫВНЫМ ОГНЕМ

Сержант Владимир МАЛЬЧИКОВ

Сержант Владимир МАЛЬЧИКОВ Фото: Минобороны РФ

«Артиллерист сержант Владимир Мальчиков, действуя в составе расчета орудия, выполнял задачи по артиллерийской поддержке обороняющихся российских подразделений.

В течение нескольких суток под непрерывным артиллерийским огнем нацистов сержант Владимир Мальчиков обеспечивал артиллерийскую поддержу обороняющихся войск. Расчет сержанта Мальчикова уничтожил девять единицы техники противника.

Нанесенные удары позволили обороняющимся союзным войскам разгромить подразделения наступающего противника. Благодаря мастерству и выучке сержанта Мальчикова российским военнослужащим удалось отбросить противника от оборонительных рубежей и избежать потерь среди личного состава. Воспользовавшись прекращением огня, союзные силы переместились на заранее подготовленные позиции, где продолжили выполнение специальных задач».

УСТРОИЛ ТАНКАМ ВРАГА МИННУЮ ЛОВУШКУ

Сержант Дмитрий ТОПЧИЕВ

Сержант Дмитрий ТОПЧИЕВ Фото: Минобороны РФ

«Подразделение старшего стрелка сержанта Топчиева выполняло задачи по оборудованию

и подготовке оборонительных рубежей в заданном районе. После получения срочного указания сержант Топчиев оставил часть отделения продолжать работу по оборудованию позиций, а сам с небольшой группой подчиненных начал минирование на переднем крае оборонительных позиций. Находясь под массированным артиллерийским обстрелом противника, который вел артподготовку перед наступлением, сержант Топчиев продолжал минировать подступы к позициям десантно-штурмовой роты. Сразу после артиллерийской подготовки противник перешел в наступление. На подходе к позициям танки и боевые машины националистов подорвались на установленном сержантом Топчиевым минном заграждении. Утратив боевую технику противник отступил. Отбив атаку националистов подразделение сержанта Топчиева переместилось на подготовленные оборонительные позиции, где продолжило выполнять боевые задачи».