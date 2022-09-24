Шевченко в Херсоне слушает русские романсы

Виктор Георгиев, худрук Херсонского областного дворца культуры и Херсонского областного молодежного театра Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

В окна актового зала Морской академии в 8 утра пятницы, 23 августа, поддувало. На проветривание фрамуги тут никто не открывал. В двух сотнях окон вынесло стекла от ударной волны. Прилетело в соседний парк. У академии еще и крышу снесло. В прямом смысле.

МОРСКОЙ ХАРАКТЕР

Новый ректор уникального вуза Анна Тихосова, рассказывая мне о настроениях в коллективе и среди учащихся, поясняет: уходившие прежние боссы забирали электронные ключи и выдергивали с корнем сервера очень дорогих тренажеров. А те, кто остался, хотят учиться и учить. В море выпускники минувших лет уходили не под украинскими – под зарубежными флагами. Поскольку своего флота у Украины давно не осталось. Нынешние курсанты смогут работать на российских судах.

Впрочем, курсанты на референдуме не голосуют – первокурсников из соображений безопасности распустили по домам до 28 сентября.

Но не у всех из спускавшихся по парадной лестнице из актового зала с выбитыми взрывной волной окнами в холл к точке голосования хватило духу назвать свое имя, а, тем более, показать на камеру свое лицо.

У сотрудника вуза Виталия Соколова хватило.

Виталий Данилович не скрывает, что он голосовал за выход из состава Украины и вхождение в Россию. И что его сыновья уехали из Херсона «в разные стороны», в Россию и в Польшу (таких семей в Херсоне немало – авт.).

Виталий Данилович не скрывает, что он голосовал за выход из состава Украины и вхождение в Россию Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Вот что он рассказал:

- Были референдумы и в советское время. В 1991-м я помню, прошло голосование за сохранение Советского Союза. И я тогда точно голосовал «за». Но даже в кошмарных снах не мог представить то, до чего дойдет дело в 2022-м - (в это время слышен крик начальника охраны вуза к плотному потоку педагогического состава – «пожалуйста, покиньте лестницу»!)

А Виталий Данилович рассуждает, что вообще среди знакомых отношение к референдуму «50 на 50». Но в его близком окружении все за вхождение в состав России.

- Для моряков, которые, в общем, люди мира, есть нюансы. Среди них немало тех, кто, скорее, склоняются к нейтральной позиции. Но сейчас надо выбирать. И я уверен, что итог референдума станет положительным. И Херсон, безусловно, станет частью России. Он был ею всегда и по недоразумению стал Украиной. И наши 200 окон вставят - но это, считаю мелочи. А вот мосты, связь с «большой землей» – это важная проблема. Наступит спокойствие, стабильность будет - и люди успокоятся. А сейчас ведь многие на нервозе именно из-за неопределенности.

Преподаватель физической культуры и по совместительству командир экипажа в роте курсантов Артем Науменко Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Дамы разных возрастов одна за другой отказываются объяснять свой выбор и называть полные имена, а тем более сниматься на камеру.

Не отказывается преподаватель физической культуры и по совместительству командир экипажа в роте курсантов Артем Науменко.

- Люди чего боятся - возвращения старой украинской власти. Кто-то оказался запуган. В том числе, когда в конце лета и в сентябре пошли подрывы со стороны диверсионно-разведывательных групп - рассуждает Артем Владимирович, - Немало херсонцев слишком много и часто читают украинские соцсети. Но, считаю, те, кто здесь остались к сентябрю – они, в основном, за Россию. И голосовать в закрытой кабинке – ненужная вещь. Выбор ведь очевиден.

Он говорит, что доволен помощью детям - у него 2.5 года дочке и сыну 10 лет. И семья уже получает гораздо больше поддержки, чем при Украине.

Памятник Тарасу Шевченко с содранной здравицей в чест Украины Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

НАСТОЯЩИЙ РЕЖИССЕР

В Доме культуры текстильщиков голосовать приглашают около часу дня. Звучат песни из 80-х. В живом исполнении.

Народу у ступенек ДК на глаз не менее сотни, молодежи немного, хотя некоторые пришли с детьми, которых тут же угощают сладкой ватой.

Сергей, пенсионер, давным-давно переехавший в Херсон из Крыма, да так и осевший здесь, проголосовал в числе первых и присел на скамейке у памятника Тарасу Шевченко, что в сквере через дорогу, решил подождать жену. Пока супруга задерживалась, он рассказал, как накануне поймали молодчика, рисовавшего на стенах на улице Перекопской здравицы в честь Украины и ВСУ.

- Так его заставили взять краску и кисть и закрасить свои художества, - посмеивается Сергей, - и даже показали это в новостях. Удивительно просто, сколько всякой дряни повылезало в Херсоне после 24 февраля. Хорошо, что большинство из таких уехало уже.

Впрочем, его дочь с внучкой тоже покинула город, и сейчас живет в Турции.

Вадим, который имеет стаж более 35 лет, в июне получил российский паспорт, который с готовностью демонстрирует, сейчас занят автоперевозками, хотя давно заработал на пенсию.

- В 2014-м нас, тех, кто был против Майдана, в центре на площади собрались больше тысячи. Националистов пришла горстка. Почему в итоге одолели они, а не мы? Организаторов тогда толковых не оказалось. Но сейчас справедливость восстанавливается.

Глядя на памятник Шевченко, Вадим вспоминает, как 7 минувших лет вокруг кобзаря собирались на свои сходки толпы националистов, которых прежде в Херсоне и не видывали. И, увы, не все из них растворились сегодня на украинских просторах.

Водитель Вадим с русским паспортом у бюста основателя ВДВ Маргелова Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

А главным итогом референдума, считает он, должны стать гарантии мира и приход российского капитала в полуопустевший город, который некогда славился огромными заводами европейского уровня.

Виктор Георгиев, худрук Херсонского областного дворца культуры и Херсонского областного молодежного театра, который принимал на «своей территории» сотни людей в первый день голосования, сообщил, что он лично давно определился и по отношению к России, и по отношению к Киеву.

- Я переехал в Херсон из Днепропетровска. И здесь пользовался только русским языком, говорит Виктор Сергеевич, - Мне угрожали. Но это мой язык. Который нельзя вытравить. Несмотря на то, что говорит киевский режим. Пусть тогда господин Зеленский возвращается к своим корням и говорит на иврите. А у меня постановок на украинском языке не было. Русский язык дает возможность познакомиться со всей мировой культурой. Украинский – не дает. Переводы Шекспира на русский язык производил великий Пастернак. А на украинский – компьютерная программа. Где нет ни духовного начала, ни поэтического блока.

Худрук пригласил в воскресенье на вечер «Русского романса». Увы, мечтать о том, что будет заполнен весь зал на 800 мест, пока не приходится…

ТРИ «ДЕВИЦЫ» ПОД ОКНОМ

На скамейке у второго подъезда дома №9 по улице 295-й дивизии три колоритные бабушки, словно пришедшие из советских анекдотов, перетирали кости. Пока к ним не подошел журналист «Комсомолки».

Причина подхода была проста – прямо напротив этой кирпичной девятиэтажки в тихом центральном районе доблестные ВСУ ракетной атакой в хлам размолотили пожарную часть. Это случилось в среду, 21 сентября. Все пожарные расчеты были на выезде и у них, к счастью, никто не погиб. А поскольку было темно и надвигался комендантский час, то и дети во дворе у забора МЧС не играли.

Но взрывной волной и осколками повышибало многие окна почти во всех подъездах.

- Осколки свистят, мы на пол залегли, страшно – рассказывает самая «украинская» из троицы, которая общается на суржике.

Другая, похожая на классическую русскую бабушку из сказок Пушкина, на почти образцовом русском языке уточняет:

- Просто удивительно, что у нас даже не ранило никого, а битое стекло мы только недавно тут смогли убрать.

Третья, близкая по типажу к немолодой даме из одесского дворика, поджав накрашенные губы, рассуждает:

- Здесь был самый тихий район города. Никаких военных. Школы да сады, пенсионеры да детвора. Кому мы помешали?

Из их подъезда, да и из всей кирпичной девятиэтажки после 24 февраля немало людей уехало на Украину или дальше, за «большую границу». Потому и спустя двое суток после прилета в окнах ряда квартир висят на честном слове противомоскитные сетки, которые некому снять или поправить.

Вся троица на вопрос о том, знают ли они о референдуме и собираются ли идти голосовать, на разные лады, но при том почти в унисон говорят, что проголосуют обязательно, вот только точно не знают, где это можно сделать.

Полковник в отставке прибыл голосовать с дочерью Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Когда корреспондент «Комсомолки» говорит, что в первый день референдума видел, как много народу шло отдать свой голос за лучшее будущее в Морской академии и в Доме культуры текстильщиков, сходятся во мнении, что в моракадемию можно и на троллейбусе доехать, а не ждать, когда урну принесут прямо к ним.

Они ностальгируют по цветущему городу, где прошла их молодость, где у них была работа на крупнейших заводах, и откуда они всегда ездили отдыхать в Крым.

Все заводы давно закрыты, добраться даже в близкую Евпаторию большая проблема из-за разбитых мостов, а все они хотят одного – чтобы рядом не рвались снаряды или ракеты.

А у молодежи чтобы появилась работа и надежда. Так говорят они, глядя на нетрезвую компанию, которая явно не из их двора и явно слоняется без дела во дворе, где сейчас не звучат детские голоса.

Пустынно и на привокзальной площади, а сам вокзал закрыт на ремонт.

Девушка из роты стрелков охраны согласилась провести по сияющему свежей краской зданию, но о референдуме говорит без большой охоты.

Спрашиваю, когда и куда пойдут отсюда поезда.

- Наверное, в Крым, но, пожалуй, не скоро.

Но они наверняка пойдут.

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