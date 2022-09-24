Виктория Боня попала в больницу после восхождения на гору в Непале

Боня решила взобраться на гору Манаслу высотой 8163 метров. Фото: соцсети.

Виктория Боня вышла на связь с поклонниками из Непала. Два дня назад телеведущая угодила в больницу. 42-летняя модель покоряет первую в своей жизни вершину: она решила взобраться на гору Манаслу высотой 8163 метров. Еще в лагере у Виктории начались проблемы со здоровьем из-за сильной горной болезни. Адаптация к высокогорью проходила очень тяжело. У нее начался отек мозга. По словам телеведущей голова болела так, что она не могла самостоятельно дойти до туалета. Боня не мылась пять дней и почти неделю толком не спала. Тем не менее, Вика все-таки решила подняться на склон. Но на высоте более пяти тысяч метров у нее отнялись ноги, появилась отечность, начался сильный кашель. Боня решила прервать маршрут и не рисковать здоровьем. Ее увезли в клинику в столицу Непала Катманду.

- Прилетела в Катманду на рентген легких. Из-за сильного кашля меня отправили в госпиталь на проверку, - рассказала Вика.

В больнице Боня пришла себя. Телеведущая рассказала, что из-за микроотека мозга у нее начала скапливаться жидкость в легких и появились другие побочные реакции. Врачи сделали ей рентген, который показал, что с ней все в порядке. Поэтому Боня продолжила путешествие и вернулась в горы. Уже через несколько часов она опубликовала новое видео из похода, похваставшись, что начала восхождение на вершину высотой почти 6500 метров.

- Мне очень тяжело давалась адаптация, и я думала, что уже не смогу больше идти дальше базового лагеря. Напомню, это моя первая гора в моей жизни, кроме Куршевеля. Сейчас мы ушли на второй круг, - сообщила Боня.

Несмотря на проблемы со здоровьем, после госпитализации Боня взобралась еще выше - на высоту 6500 метров. Фото: соцсети.

Гора Манаслу в Гималаях расположена на севере центральной части Непала. Это восьмой по высоте восьмитысячник мира. Такое восхождение опасно даже для опытных скалолазов. Тем не менее, Вика рискнула отправиться туда под руководством известного альпиниста Нирмала Пурджа. Бывший непальский спецназовец совершил свое первое восхождение в 2012 году. Спустя восемь лет он поставил рекорд, покорив все существующие 14 вершин высотой более 8000 метров всего за полгода.

Не имея опыта скалолазания, Боня тщательно готовилась к восхождению. Она прошла курс капельниц, бегала в кислородной маске, проводила специальные тренировки для ног и сдавала анализы, чтобы проверить, позволяет ли ей здоровье совершить восхождение.

Поездка в Непал – само по себе дорогостоящее предприятие. А поход в горы под руководством именитого альпиниста и вовсе авантюра не из дешевых. По словам Бони, за поход, перелет, снаряжение и прочее она выложила более 50 тысяч евро. Правда, за путешествие платила не она, а ее состоятельный любовник. Имя своего спонсора Вика не раскрывает.

О новом романе экс-участницы «Дома-2» стало известно летом этого года. Виктория намекнула, что переживает бурный роман, который омрачает лишь одна вещь: ее возлюбленный женат и не собирается разводиться.