O несогласии с властями нескольких стран, запретивших выдачу гражданам виз, заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Фото: EAST NEWS

Министры иностранных дел Канады Мелани Жоли и Венгрии Петер Сийярто одновременно высказались относительно запрета на выдачу виз россиянам. Обе страны запрет не поддерживают, но вот причины – у каждой свои.

Так, Мелани Жоли заявила, что лишение всех граждан России права на выезд за рубеж нанесет удар, прежде всего, по оппозиционной части населения, которая якобы хочет сбежать от объявленной недавно частичной мобилизации. Так что Канада не поддержала президента Незалежной Владимира Зеленского, который требует прекращения выдачи виз гражданам Российской Федерации.

В свою очередь о несогласии с властями нескольких стран, запретивших выдачу гражданам виз, заявил и глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто, пишет CTVNews.

Свою позицию он объяснил тем, что его страна продолжит действовать в установленных международными соглашениями правовых рамках.

– Вопрос виз — это вопрос в рамках шенгенских соглашений. У входящих стран есть процедура, как делать это. Решения о том, что мы должны прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, не принималось… Мы продолжим выдавать визы гражданам России, – сказал Сийярто в беседе с журналистами.