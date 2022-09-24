Назло папе: Сын Илона Маска превратился в девушку

Сын Илона Маска отказался от фамилии отца и сделал операцию по смене пола. Фото: Legion-media

18-летний сын главы SpaceX и Tesla Илона Маска превратился в девушку. Пока неизвестно, сделал ли бывший мальчик операцию по смене пола, но то, что он отрастил длинный волосы и грудь – видно на многочисленных фото, а факт смены пола и отказа от фамилии отца-миллиардера – зафиксирован решением суда.

Бывший Ксавье Александер, а ныне Вивиан Дженна Уилсон впервые попал (или все же попала?) в видоискатель жадных до сенсаций папарацци. Дотошные фотоохотники сообщили, что новоиспеченная барышня приобрела кроссовки в обувном магазине, а затем уселась в машину с неизвестной дамой за рулем. По иронии судьбы машина, которую Вивиан выбрала для путешествия, оказалась «Теслой», которую выпускает предприятие столь ненавидимого девушкой отца.

Чем вызвано негативное отношение бывшего сына Маска к своему родителю – доподлинно неизвестно, но весной этого года Ксавье Александер, один из мальчиков-близнецов, родившихся у Илона Маска и канадской писательницы Джастин Уилсон в 2004 году, заявил, что не хочет иметь со своим отцом ничего общего. Тогда он сообщил о планах сменить фамилию и пол, пишет DailyMail.

– Имя истца изменено с Ксавье Александера Маска на Вивиан Дженна Уилсон. Пол заявителя изменен с мужского на женский, – гласит решение суда, в который обратился молодой человек.

Для самого Илона Маска изменилось немногое, и он по-прежнему остается отцом девяти детей (двое из которых внебрачные), а то, что один мальчик вдруг стал девочкой – вряд ли для него что-то значит. От перемены слагаемых сумма, как известно, не меняется.