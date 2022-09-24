Покойного Абэ обвиняют в том, что он хотел пересмотреть итоги и историю Второй мировой войны Фото: REUTERS

В Японии планируют наконец попрощаться с бывшим премьер-министром страны Синдзо Абэ, убитым 8 июля. Похороны назначены на 27 сентября, на их проведение выделена колоссальная сумма - $12 миллионов.

Японцы вышли на массовые протесты. Они считают, что на государственную церемонию, предусматривающую прием многочисленных иностранных делегаций, а также традиционный для таких случаев в Японии салют, будет потрачено слишком много денег. Жители Страны Восходящего Солнца уверены, что Абэ не достоит почестей, обычно оказываемых ушедшим в мир иной императорам. Об этом пишет DailyBeast.

Покойного Абэ обвиняют в том, что он хотел пересмотреть итоги и историю Второй мировой войны, а также в проведении автократической политики и увеличении оборонных расходов.

Один из протестующих поджег себя, облившись перед этим маслом. Это произошло рядом с офисом премьер-министра Японии, расположенном в Токио. Пытавшийся сбить пламя полицейский также пострадал.

Доставленный в больницу с многочисленными ожогами протестующий заявил, что предпринял попытку самосожжения в знак категорического протеста против государственных похорон Абэ.

Согласно японским ритуалам погребения, тело Абэ кремировано, и часть праха уже захоронена. В связи с тем, что с бывшим премьер-министром было решено устроить прощание на государственном уровне, на организацию столь масштабной церемонии потребовалось почти три месяца.