Словно капризный ребенок: Зеленский обиделся на другие страны, но от поставок оружия не отказался

Зеленский, словно обиженный и капризный ребенок, получивший конфету в подарок, требует, чтобы ему завернули в пакет весь кондитерский отдел Фото: REUTERS

Ощущение себя пупом Вселенной способно сыграть злую шутку с тем, кто почувствовал вдруг себя такой персоной. Это сейчас в полной мере демонстрирует президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский, раздающий интервью налево и направо и не могущий скрыть своего разочарования в этих выступлениях.

Буквально за три дня он смог составить достойную конкуренцию своему практически уже бывшему послу Киева в Германии Андрею Мельнику, публично обидевшись на Германию, Израиль и Иран.

- Если не хотите давать танки, не давайте. Мы и без ваших танков победим в этой войне, - раздраженно бросил он в адрес Берлина. Что не помешало ему тут же еще раз попросить у Германии те самые танки. Последовательность – это не про Зеленского. В воскресенье Германия оказалась в очередной раз напрямую и единолично поставлять Киеву новейшие боевые танки, которых, к слову и в самой немецкой армии не хватает. И "президент мира" тут же обратился к Вашингтону, призвав личным примером показать Берлину, как надо помогать Украине. В Вашингтоне поперхнулись, но промолчали.

- Я не понимаю, что стало с Израилем, я шокирован... Израиль не поставил нам ничего, ноль, - патетически удивился Зеленский в другом выступлении, припомнив, что Киев просил Иерусалим поставить Украине израильские системы ПВО. - Я понимаю, что они должны защищать свою территорию, но потом я узнал от нашей разведки, что на самом деле Израиль поставляет эти системы обороны другим странам.

С Израилем же стало то, что было и ранее. Израиль осуществляет экспорт вооружений, которые он продает. За деньги и задорого. Что касается Зеленского, то он предпочитает употреблять нейтральное слово "поставить" вместо конкретного "продать". И это объяснимо, потому что денег на закупку вооружений у Киева нет, и он бы хотел получить все в подарок. Вполне вероятно, что Иерусалим готов и подарить, но как в том анекдоте про новогодний утренник в определенном детском саду: "Детки, подходим, покупаем подарочки".

Плюс к этому, такое непритязательное и прямое признание главы государства в том, что спецслужбы его страны, в частности, разведка, работает против Израиля. Нет, сведения о внешнеторговых контрактах Израиля в области вооружений есть и в открытом доступе, но вот так вот признаться, что "разведка доложила точно" – это надо не просто, как говорится, "знать", но и "уметь".

Мало кто смог бы так осложнить отношения Израиля и Украины, как это сделал "президент из Куива".

А в отношениях с Ираном Зеленский просто устроил настоящий кризис.

- Мир узнает о каждом факте сотрудничества со злом, - пообещал Зеленский, когда ему рассказали, что якобы Тегеран поставляет Москве ударные и разведывательные беспилотники. И пообещал. - И это будет иметь последствия.

"Последствия" не застали себя долго ждать. МИД Украины решил лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за поставок вооружений России. И какая разница, что подтверждений таких поставок пока не предоставлено ни одной из стран. И в тех же США официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, будто США считают, что Иран якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов. Не знают, не утверждают, а полагают так. Хайли-лайкли, как говорится. Почему бы и нет. Российская сторона, как принято формулировать, не подтвердила и не опровергла. Все на это заткнулись, кроме Украины. Потому что там, где у боссов хайли-лайкли, для прислуги за все уже все ясно и решено. И теперь Киев требует задушить Иран санкциями. Альтернативно одаренные (как принято сейчас на Западе называть умственно-отсталых) в Киеве проснулись и начали требовать хавчика для кадавров. Окститесь, малахольные, Иран уже несколько десятилетий под всеми возможными санкциями Запада живет.

Зеленский, словно обиженный и капризный ребенок, получивший конфету в подарок, требует, чтобы ему завернули в пакет весь кондитерский отдел. И истерит, когда ему говорят, что это невозможно. В редкие минуты просветления он вдруг начинает понимать и что-то бормотать, что мир устал, помощь снижается, но потом, получив новый заряд, опять кидается в истерику. А мир уже действительно начинает уставать от него, его истерик и Украины все больше и больше.

Продолжайте в том же духе, пан пока еще президент.