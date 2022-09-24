Энергоресурсы, торговые порты, продовольствие: что получит Россия вместе с ДНР, ЛНР, Херсонщиной и Запорожьем

Металлургия - основные из действующих сейчас предприятий Донбасса Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Донбасс - опорный край державы», который дает стране уголь и сталь. А приазовские черноземы — одна из главных житниц. Это нам рассказывали на уроках в советской школе. С тех пор многое изменилось. KP.RU разбирался, насколько.

МЕТАЛЛ

Металлугия - основные из действующих сейчас предприятий Донбасса. С мая 2021 года как филиалы «Южного горно-металлургического комплекса» перезапущены в ДНР - Енакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод, Макеевкокс, Ясиновский коксохимический завод и Комсомольское рудоуправление, в ЛНР - Алчевский металлургический комбинат и Стахановский ферросплавный завод. Главная их продукция — сталь.

В августе на донбасские заводы пришла первая партия железной руды из Запорожской области, с Запорожского железнорудного комбината. Это важно - восстанавливается полный цикл металлургического производства в том виде, в каком он был до 2014 года. Доступен теперь и порт в Мариуполе, через который металлургическая продукция традиционно вывозилась.

По словам гендиректора «Южного горно-металлургического комплекса» Евгения Юрченко, на то, чтобы вернуть к жизни «львиную долю» металлопроизводящих донбасских предприятий, потребуется в районе года. Для полного восстановления промышленности — несколько лет.

Часть системообразующих металлургических предприятий из-за боевых действий сильно разрушены. Это в первую очередь Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (как следует из сообщений Фонда развития промышленности Донецкой Народной Республики, уже идет работа над тем, чтобы его деятельность возобновить) и известный в последний год в основном по боевым сводкам комбинат «Азовсталь».

Доступен теперь и порт в Мариуполе, через который металлургическая продукция традиционно вывозилась Фото: Иван ЖИЛЯК

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Вместе с новыми территориями Россия получит ряд былых лидеров украинской электроэнергетики. В рамках России плюс около 15 ГВт установленной мощности - не слишком существенная величина. Но она важна для самих этих территорий и Крыма — в том числе для стабильной и независимой работы промышленных предприятий. И существенна для Украины, это примерно 35% всех ее прежних мощностей (43 ГВт). Только Запорожская область давала около 25% электроэнергии Украины.

Главное приобретение — Запорожская АЭС, самая большая атомная станция в Европе (установленная мощность - почти 6 тысяч МВт, пятая часть годового производства электроэнергии на Украине). В Энергодаре, кроме нее, находится Запорожская ТЭС.

Знаменитая ДнепроГЭС - тоже в Запорожье, но пока под украинским контролем.

А теперь вернемся опять в Донбасс. «Донбассэнерго» в советские времена считалось одним из крупнейших энергетических предприятий страны. Что сейчас? Старобешевская ТЭС — когда-то одна из самых больших электростанций Европы — под контролем ДНР, проходит модернизацию и активно набирает персонал (свежий пост на страничке «ВКонтакте» - требуются монтажники интернет-сетей).

Славянская ТЭС — на подконтрольной Украине территории, сейчас остановлена.

Луганская ТЭЦ с весны работает — после кропотливой работы по разминированию, очистке от боеприпасов и прочих следов боевых действий.

Запорожская АЭС, самая большая атомная станция в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главная проблема украинского энергетического «наследства» - оборудование на большинстве станций давно не обновлялось и требуется серьезная модернизация. Это если отвлечься от повреждений из-за обстрелов. Даже на относительно новой, по украинским меркам, Запорожской АЭС (построена в 80-х годах) после 2030 года уже должен начаться вывод выработавших срок энергоблоков. Ремонт и модернизация гигантской станции теперь будут головной болью России.

УГОЛЬ

Донбасс в советские времена ассоциировался с антрацитом. Это очень качественный и самый дорогой уголь с высокой теплоотдачей. Именно на него приходится около трети донбасских угольных запасов (в основном в Донецкой области). Также добывается коксующийся уголь (для металлургической промышленности) и энергетический (используется для выработки электричества).

Большинство действующих шахт в ДНР и ЛНР остались государственными (как и в украинские времена).

Согласно программе социально-экономического развития ДНР, в 2022 году предполагалось добыть 5,6 млн тонн угля, в 2023 году — свыше 7,6 млн тонн, в 2024 — более 8,4 млн тонн. Эти цифры донецкие власти озвучивали в ноябре. Суммарно — 22 млн тонн за три года.

«Востокуголь» (государственное предприятие, которое включает угольную отрасль ЛНР) планировало в 2022 году выдать на-гора более 8,5 млн тонн.

Это, по правде говоря, не очень значительные цифры (в Кузбассе за 2021 год добыли 243 млн тонн угля). Но потенциал региона, по оценкам, значительно выше нынешних показателей — 23-25 млн тонн в полных границах бывших Донецкой и Луганской областей.

Большинство действующих шахт в ДНР и ЛНР остались государственными Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ФРУКТЫ, ОВОЩИ, ПОДСОЛНЕЧНИК

Мелитопольская черешня, херсонские помидоры и арбузы — своеобразные бренды, оставшиеся еще в памяти с советских времен.

Плодородные черноземные земли — главное достояние Херсонской области и юга Запорожской. На территории только Херсонской области — около 2 млн га сельхозугодий с самой большой площадью пашни на Украине. И в отличие от ряда легендарных промпредприятий, они-то никуда не делись.

По оценкам, Херсонская область может выращивать не менее 2 млн тонн продовольственного зерна, 1 млн тонн овощей и арбузов с дынями, 35 тыс. тонн риса, 100 тыс. тонн плодов, 50 тыс. тонн винограда в год. Себестоимость их производства здесь пониже, чем в большинстве южных российских регионов. Во всяком случае, на сегодня.

Главная культура в Запорожье — подсолнечник Фото: REUTERS

Помидоры, капуста, лук, сладкий перец, баклажаны — все это на Херсонщине прекрасно растет и традиционно выращивается. Славится регион и фруктовыми садами — абрикосы, персики, вишни, яблоки и сливы.

Это не считая пшеницы. А также подсолнечника, сои, рапса.

Главная культура в Запорожье — подсолнечник. И, как и на Херсонщине, фрукты и овощи.

ПОРТЫ

Россия теперь контролирует все Азовское море. И получила несколько портов. Кроме Мариуполя, это менее известные Бердянск и Скадовск. Они, правда, в последние годы находились в некотором упадке.

ЧТО ЕЩЕ

В довоенные времена только на Донецкую и Луганскую область приходилась почти треть промышленной продукции Украины. Сейчас значительная часть этих предприятий не работает. Например, "Лисичанский нефтеперерабатывающий завод", когда-то второй по мощности на территории Украины, периодически оказывался в зоне боев. Простаивает концерн «Стирол» в Горловке, некогда один из крупнейших в Европе производителей минеральных удобрений. Запускать производство взрывоопасной аммиачной селитры желательно при полной гарантии, что никаких обстрелов не будет.

Нефтеперерабатывающий завод есть и в Херсоне, но временно закрыт.

Из хорошего: Мелитопольский завод автотракторных запчастей уже вновь поставляет комплектующие для сельхозтехники в Россию, Белоруссию и Казахстан. Предыдущий год предприятие производило совсем другого рода запчасти — для зениток и прочей военной техники ВСУ. Но теперь вернулось к своей прежней мирной деятельности. По российским меркам, мелитопольская продукция недорогая — поэтому пользуется спросом.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Экономист Денис Ракша:

- Говорить о потенциале этих регионов мы пока можем, в основном исходя из гипотез. Промышленность на этих территориях сильно разрушена. Потребуются огромные затраты на восстановление, но их сейчас сосчитать нереально. Не ясно, и на сколько во времени будет растянуто восстановление. Поскольку разрушена также инфраструктура, без которой промышленность работать не может. Плюс надо налаживать мирную жизнь — обеспечивать людей больницами, школами и прочей социальной поддержкой. И это — тоже дополнительные затраты.

Еще один момент «в минус» - наиболее экономически активная часть населения этих регионов либо воюет, либо разъехалась, там проблемы с рабочей силой. Уже сейчас видно, что восстанавливать инфраструктуру туда едут строители из России, включая наших гастарбайтеров.

Из «плюсов» - появился сухопутный коридор в Крым. Он удешевляет поставки в обе стороны — в сравнении с объездом через Крымский мост. Заработал канал, по которому поступает вода в Крым. В отличие от промышленных активов типа Запорожской АЭС, с которыми еще предстоит разбираться, в том числе с ремонтом, этими «плюсами» уже можно пользоваться.

Кроме того, у нас теперь все Азовское море и дополнительный порт с возможностями для экспорта — в Мариуполе. Что мы можем оттуда вывозить с учетом санкций? Только на днях президент США Байден, выступая на генассамблее ООН, сказал, что нет никаких санкций против российского продовольствия и удобрений. Конечно, надо смотреть логистику. Мариупольский порт специфический — изначально он был предназначен для экспорта продукции с «Азовстали» и подвоза сырья. Но как дополнительный элемент инфраструктуры его вполне можно использовать.