Чем хуже себя чувствует мама, тем хуже и малышу Фото: Shutterstock

Организм женщины испытывает колоссальные нагрузки даже при хорошем течении беременности, без всяких осложнений. Но если же в процесс вмешивается инфекция, то будущая мама получает еще и стресс от страха не только за себя, но и за здоровье малыша. Тем более, сейчас, в очередную волну ковида, когда каждый день заболевает более 50 тысяч россиян...

Но врачи напоминают: реакция на инфекцию индивидуальна и зависит как от базового состояния здоровья матери и срока беременности, так и от интенсивности самого заболевания. Хотя, по наблюдениям врачей, которые были сделаны за два года пандемии, тяжело протекающий ковид в самом начале беременности может привести к потере ребенка, а на поздних сроках инфекция может стать причиной развития кислородного голодания ребенка. При этом беременные, перенесшие коронавирус достаточно легко, как правило, рожают детей без особенностей здоровья.

КАКОЙ СРОК НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫЙ

Как показывает врачебная практика, важен не триместр, а тяжесть протекания заболевания. Чем хуже себя чувствует мама, тем хуже и малышу. Тем не менее, наблюдения по триместрам есть:

1 триместр: сложное течение коронавируса в первом триместре может обернуться неправильным развитием органов ребенка.

2 триместр: нередко выявляются сахарный диабет у беременных и эндокринологические проблемы у детей.

3 триместр: инфекция способна спровоцировать преждевременные роды.

По наблюдениям акушера-гинеколога, к.м.н. Дайвы Пикаускайте, ковид в 2022 году переносится легче – если на старте пандемии врачи наблюдали патологии развития плода у заразившихся коронавирусом, то сегодня большинство будущих мам переносят инфекцию спокойно и почти без осложнений.

КАК КОВИД ВЛИЯЕТ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Известно, что женщины, перенесшие ковид в тяжелой форме, могут столкнуться со сбоями в менструальном цикле и ухудшением качества яйцеклеток, а также венозными тромботическими осложнениями. Журнал Reproductive BioMedicine Online приводит статистику наблюдений, подтверждающих нарушение менструального цикла после перенесенного SARS-CoV-2.

Врач-репродуктолог Анна Ермолаева поясняет, что это может быть результатом временного воздействия на гормональный статус, который быстро приходит в норму после выздоровления (обычно в первые два-три месяца после болезни).

По данным исследований, мужчинам вирус может оставить в наследство снижение подвижности и количества сперматозоидов, а также запустить процесс разрыва цепочек ДНК сперматозоидов. Это мешает как естественному зачатию, так и оплодотворению методом ЭКО и может стать причиной прерывания беременности на раннем сроке.

СНИЖАЕТ МУЖСКУЮ СЕКУСАЛЬНОСТЬ

Уролог-андролог, к. м.н., доцент Сергей Боголюбов добавляет: тяжелое течение ковида приводит к снижению уровня тестостерона в мужском организме, что может погасить сексуальное желание и ухудшить качество эрекции, а также вызвать апатию и разбитость. Инфекция приводит к ухудшению показателей спермограммы, из-за чего врачи часто рекомендуют отложить зачатие на срок до полугода. Особенно, если мужчина входит в группу риска и тяжело переносил ковид, находясь в стационаре. В среднем же репродуктивные возможности восстанавливаются через несколько месяцев после перенесенного заболевания.

КОГДА МОЖНО БЕРЕМЕНЕТЬ

Чтобы подготовиться к зачатию, необходимо обследоваться: будущей матери — у врача-гинеколога, отцу — у андролога. И если результаты будут обнадеживающими, то уже через месяц можно осуществить задуманное. Если выявляются проблемы, будет рекомендован курс восстановительной терапии, в который войдут медицинские препараты и необходимые витамины, а также рекомендации по питанию и физическим нагрузкам.

ВАЖНО!

Почему беременным нужна вакцинация

Важно, а не просто желательно вакцинироваться и от гриппа, и от ковида, особенно если имеются сопутствующие хронические заболевания: почек, легких или сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет или лишний вес. Министерство здравоохранения РФ рекомендует прививку вакциной «Спутник V», которую лучше всего поставить после 22 недели беременности. Антитела, выработанные организмом матери, защитят также и новорожденного.

Влияние вакцинации на женское и мужское здоровье сегодня анализируется во всех странах, столкнувшихся с ковидом. В 2021 году ресурсы Human Reproduction и Journal of Reproductive Immunology опубликовали данные, которые показали отсутствие негативного влияния прививок на способность к зачатию. Вакцинирование – это еще один шаг, который будущие родители делают на пути к родительству.