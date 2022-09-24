"Европе некуда девать деньги, деньги требуют войны": Жириновский предсказал частичную мобилизацию еще в 2015 году

Жириновский рассказал, что всех ждут война в Европе, а нас – частичная мобилизация Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сети активно обсуждают новое предсказание Жириновского. По количеству сбывшихся пророчеств Владимир Вольфович уже заткнул многих известных экстрасенсов и задвинул в темный угол в чулане и Нострадамуса, и Вангу, да еще вместе взятых. А если еще учесть, что они пророчествовали в весьма туманной форме (Нострадамуса, вообще, можно притянуть чуть ли не к любому событию), да еще говорили без конкретных временных промежутков, адресуя туманному будущему, то ушедший от нас этой весной Жириновский просто вне конкуренции. При этом, он обнародовал свои прогнозы не в темном углу глухого подвала с дрожащими в бликах свечей паутинами, а в ярком свете софитов и прожекторов телестудий, на всю страну, в прямом эфире.

Вот и новое пророчество всплыло, как в 2015-м на ток-шоу Петра Толстого Жириновский рассказал, что всех ждут война в Европе, а нас – частичная мобилизация. Причем, ВВЖ даже объяснил, что причиной начала этой войны станут, по большому счету, санкции.

- Почему начнется война, я объясняю, как юрист, поводом будет, основанием, что огромные капиталы, триллионы долларов некуда вложить. Деньги требуют войны. Сначала поставки оружия туда, введут войска… Все, готовьтесь к мобилизации. Частичной, - объявил тогда Жириновский, прервав Толстого, который попытался было посетовать, что ВВЖ "снова про войну" и обосновывая свою позицию тем, что в условиях санкций начало войны – единственный способ развития экономики и применения денег. - В Европе некуда девать деньги, а деньги требуют войны. Им нужно запустить экономику — оружие поставлять, а потом восстанавливать разрушенную Европу. Всё будет развалено, а Германия будет восстанавливать всё опять.

Да, конечно, немного получилось не так насчет Германии, которую, похоже, тоже придется восстанавливать. Но кто тогда мог подумать, что США будут готовы пожертвовать своим крупнейшим союзником в Европе для обеспечения собственного благополучия. Но ведь в целом-то все именно так получилось – и про войну, и даже про частичную мобилизацию. К которой ВВЖ призвал готовиться еще летом 2015-го.

К слову, это далеко не первое уже сбывшееся предсказание Жириновского. Вспомним, в декабре 2021-го он заявил: "Не надо бряцать оружием, надо сказать: "Давайте выполнять". Отказываетесь? Тогда мы можем принять другую программу. А какую, вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22-й год был бы годом мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну, иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в Западной России. Поэтому давайте в этом плане поддержим новые направления во внешней политике России". Его в Киеве не услышали. А когда началась СВО? 24-го февраля. Надо же, ошибся. Но всего на 2 суток.

В 2012-м он предсказал переворот и крах Януковича на Украине. не прошло и двух лет.

Еще в 2014-м он посоветовал применить заключенных в боевых действиях: "Из тюрем их выпустить! Штрафные батальоны создать! И сказать: "Ни шагу назад!" Вот, Луганск, Донецк и дальше до Одессы, Приднестровья! И они все пропашут днем и ночью!"

В июле прошлого года он заявил: Возможно, будет обострение обстановки в Средней Азии". И через полгода в Казахстане вспыхнуло такое пламя, что потребовалось вмешательство ОДКБ. О чем почему-то в Астане спустя полгода уже успели подзабыть.

- Немцов — это вот Троцкий сегодня. Этот ждёт своего ледоруба. Я не хочу этого, но без ледоруба он не уйдёт никуда, никуда! – напророчествовал он еще в 2013-м. а 27-го февраля 2015-го в Москве, на Краснохолмском мосту…

В 2004-м он пообещал США, что следующим президентом у них будет мусульманин и негр, возможно, даже одноногий и гомосексуалист. И в 2009-м хозяином Белого дома стала Барак Обама. Правда, не одноногий. Но насчет верований и сексуальной ориентации – это только сам Барак знает.

А задолго до всех, в 2016-м Жириновский предупредил европейцев: "Будете платить за газ тысячу евро. Тысячу, я вам обещаю. А у вас таких денег нет. Значит, будете замерзать".

Осталось дождаться исполнения двух самых важных. Одно было сказано еще в 90-х, про то, что русский солдат омоет свои сапоги в водах Индийского океана. И второе, сделанное еще тоже в 2016-м: "Через 20 лет все дачи у русских будут на берегу Средиземного моря! Мирным путем! Будем свои Олимпиады проводить. В рамках ШОС – это две трети человечества. НАТО распадется – слишком разные государства туда вошли".

Очень хочется дожить. И я не про дачи. Кстати, где там у нас Сирия? Хочется посмотреть нормальную Олимпиаду. Ну и НАТО похоронить тоже.

Владимир Вольфович обещал же. И каждое свое обещание-пророчество он заключал словами: "Так будет!"