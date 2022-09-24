«Давно пора дать тебе по роже!»: Александр Головин решил наказать Гниду из «Кадетства» за унижения Перепечко

Начавший посещать спортзал и заниматься с персональным тренером по единоборствам Емельянов преисполнился в самоуверенности

16 лет назад подростковый сериал «Кадетство» перестал выходить в эфир, но актеров этого проекта помнят и любят до сих пор. Правда, судьба многих из них сложилась не очень успешно. Вот Кирилл Емельянов, которого именуют не иначе как «Гнида из «Кадетства» (он сам обыгрывал это прозвище, выкладывая фото с такой же надписью) не раз попадал в печальные и даже опасные истории.

За последние два года у артиста вышло два проекта, и теперь Емельянов пытается вернуться в медиаповестку. Он проведет бой в организации «Наше дело», которая не раз уже сводила звезд в октагоне.

Соперника Кирилл выбрал под стать — он направит агрессию на Александра Головина, сыгравшего в «Кадетстве» суворовца Макарова.

Старые товарищи встретились на специальной конференции, разогревающей интерес к бою — пришел туда и еще один артист сериала: сильно похужевший Павел Бессонов (играл упитанного суворовца Перепечко). Как бы за него и будет «мстить» Головин, потому что Павел на съемочной площадке не раз подвергался буллингу от Емельянова.

- Кирилл не контролирует язык, - объяснил Бессонов. - Говорит, как помело. Надо контролировать, кому говоришь такие вещи: другу или незнакомому человеку. Я дипломатичный человек и не лезу дать сразу в бубен, но были ситуации [связанные с Емельяновым], которые уже накопились. Он толкнул, мне было неприятно, произошел словесный конфликт. Да и вообще, мне было 15 лет, и он выбрал жертву, над которой и так все смеялись.

Сам Кирилл тоже пришел посмотреть сопернику в глаза, но, увидев Бессонова, мгновенно завелся. И вызвал коллегу на второй для себя бой.

- Для меня вообще странно, что Паша пришел сюда, - начал бычить Емельянов. - Саша — понятное дело, у него творческий порыв, вызвал меня на бой. А ты-то чего тут сидишь, Паша? Зачем ты пришел? Толку от тебя? Как от козла молока? Ты мне предъяви определенные моменты, по которым есть претензии, или давай тоже с тобой разберемся по-мужски? А Сане просто нужен был повод дать мне по роже.

Павел Бессонов

- Давно пора! - согласился Головин. - Столько лет ходим вокруг до около этого, а тут все легально и можно это сделать в клеточке. Не на улице же, как быдло, драться.

Начавший посещать спортзал и заниматься с персональным тренером по единоборствам Емельянов настолько преисполнился в самоуверенности, что согласился даже подраться с Бессоновым в тот же день, что и с Головиным. Так сильно актер убежден, что победит.

Александр Головин

- Подраться с обоими в один день? Спокойно! - легко согласился Емельянов. - Два боя в один день. А что такого? Как одного отметелю, второй сразу убежит. А вообще, я к обоим хорошо отношусь. Просто сделали из меня Гниду и в 2022 году. 16 лет я уходил от этого образа, залег на дно, играю придурков и ментов, но не вышло. Опять сделали из меня Гниду.

Поединок между Головиным и Емельяновым назначен на 17 октября.