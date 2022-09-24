Стал известен размер состояния короля Карла III

На данный момент активы монарха составляют примерно $42,5 миллиарда Фото: REUTERS

После смерти королевы Британии Елизаветы II ее сын, 73-летний принц Чарльз, превратился в короля Карла III и сразу же приковал к своей персоне внимание мировой прессы.

На данный момент активы монарха составляют примерно $42,5 миллиарда, из которых от усопшей матушки лично ему досталось $500 миллионов.

Наследство

Последняя воля усопшей королевы – секретный документ государственной важности. Точно узнать, кому и что досталось после смерти Ее Величества, удастся лишь через 90 лет. До этого СМИ будут пользоваться слухами и ничем неподтвержденной информацией.

Вместе с тем уже известно, что Карлу III достанется замок Балморал, огромная коллекция произведений искусства, филателистические редкости, а также ряд персональных инвестиций, ранее принадлежавших королеве. Всего размер наследства в этой части оценивается в полмиллиарда долларов.

Интересным фактом является отсутствие налога на наследство – это прерогатива монархов. В противном случае Карлу III пришлось бы поделиться с государством, которому досталось бы 40% от завещанной суммы.

Активы короны

Это собственность, которая принадлежат не лично королю или королеве Британии, а всей королевской семье, включая беглого принца Гарри с его супругой. Тем не менее, номинально распоряжается средствами именно монарх, хотя и не имеет права большинство из этих активов продать или положить в свой личный карман

По оценкам экспертов, британская корона владеет активами на сумму более $42 миллиардов.

Наибольшую часть богатства британской королевской семьи составляют: обширные земельные наделы, включая знаменитый ипподром «Аскот», главная торговая улица Лондона Риджент-стрит, морское дно вокруг островного государств и другое. Стоимость этой части собственности составляет примерно $17,5 миллиардов.

Прибыль от собственности короны направляется в казначейство страны, а четверть от нее в виде суверенного гранта идет на обеспечение королевской семьи. Так, например, в текущем году суверенный грант составил более $99,5 миллионов.

На втором месте по значимости в ряду королевских богатств расположились различные коллекции: за века правления английские монархи успели сосредоточить в своих руках произведений искусств на сумму примерно в $12,7 миллиардов.

Королевские замки оцениваются в сумму около $9,5 миллиардов. Среди них самым дорогим является Букингемский дворец, стоимость которого достигает почти $5 миллиардов.

На этом фоне совсем уж теряются суммы владений в герцогстве Корнуолл ($1,2 миллиарда), собственность короны в Шотландии ($570 миллионов) и герцогство Ланкастерское ($750 миллионов).

И еще кое-что

Несмотря на то, что Карл III распоряжается богатствами британской короны исключительно по праву монарха и не может превратить их в свой личный капитал, наивно было бы полагать, что он человек бедный. За десятилетия, проведенные в роли принца Уэльского, он научился зарабатывать огромные деньги, инвестируя средства от имени герцогства Корнуолл в офшорные фонды и получая с этого прибыль.