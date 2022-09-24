Немецкий журналист о референдумах: «Пути обратно нет»

Прдолжаются голосования на референдумах по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России Фото: REUTERS

Для международного наблюдения за проходящими на новых территориях референдумами приезжают десятки зарубежных экспертов. Среди них – немецкий эксперт Томас Рёпер. «Я независимый журналист, поэтому пытаюсь быть как можно объективнее. Моя работа – это писать на немецком о том, что реально происходит, и бороться с пропагандой Запада, поэтому я решил все смотреть своими глазами» – говорит Рёпер.

Он внимательно следит за развивающейся ситуацией в течение всего периода проведения специальной военной операции, в том числе регулярно выезжает в эти регионы, и как независимый эксперт старается освещать процесс максимально объективно. Это непросто, так как информационная повестка в Германии заточена на антироссийскую пропаганду уже давно, и многие люди ей охотно верят. Томас пытается через свои материалы и общение с людьми нести правдивую информацию.

По словам журналиста, он давно изучает проблематику и для него очевиден выбор местных жителей в пользу России: «Я знаю эту историю, которая происходит на Донбассе с 2014 года, довольно хорошо. Я был семь раз в этом регионе и на южной Украине с начала специальной военной операции. В Донецке я пробыл месяц. Я понимаю, что люди давно уже хотят в Россию. Я был там, когда начали падать эти лепестки [бомбы в виде лепестков, которые использует украинская армия для обстрела пророссийских территорий], и я видел, как страдают люди. Для них пути обратно под Киев нет, это понятно».

При этом Рёпер побывал не только на Донбассе. Для получения объективных рассказов и картин он ездил также и в южные области. «Первый раз я был в марте – в Запорожской области, в Мелитополе. Было спокойно и не страшно. А летом был в Херсоне. Там тоже было достаточно спокойно, хотя иногда на заднем фоне были слышны взрывы. Но это было не так, как в Донецке, где бабахает каждый день», – рассказывает Томас.

«Моя задача – это объективное наблюдение, и если я вижу нарушения, то я буду об этом говорить. Но я убеждён, что большинство этих людей хотят обратно в Россию», – уверен немецкий журналист. – «Я желаю им мира. Они просто хотят мира. Я очень надеюсь, что когда-нибудь я буду в этом красивом Донецке, когда уже не стреляют, и смогу наслаждаться этими парками и фонтанами, которые сейчас пустые из-за обстрелов, потому что там даже воды нет».

Во время своих командировок Рёпер посещал рынки, кафе, пункты раздачи гуманитарной помощи и мог свободно общаться с простыми людьми.

В ближайшие дни он также планирует активное общение с местными жителями, которые будут приходить на участки. Его вердикт: «По моим ощущениям большинство будет «за» [присоединение к России]».