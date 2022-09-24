«Единая Россия» пошла на фронт

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что первые четыре депутата Госдумы от «Единой России» попросили отправить их в зону СВО. Фото: Николай Тришин/ТАСС

В Бурятии добровольцем в зону СВО отправится депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачёв. В Карелии заявления на мобилизацию подали председатель Заксобрания Республики Элиссан Шандалович, а также депутаты Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и Галина Алупова, которая также возглавляет Медвежьегорскую ЦРБ.

От Краснодарского края участвовать в СВО будут 4 депутата «Единой России» - Северского сельского поселения Северского района Эрик Варданян; Совета Кущевского сельского поселения - Виктор Долженко, Мезмайского сельского поселения Апшеронского района - Артём Сухин, Канеловского сельского поселения Староминского района - Александр Немец.

В Смоленской области заявление на мобилизацию подал депутат Совета депутатов муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Сергей Мишин.

Напомним, ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что первые четыре депутата Госдумы от «Единой России» попросили отправить их в зону СВО. Это председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения партии Сергей Сокол. Их заявления будут в ближайшее время рассмотрены Минобороны РФ.