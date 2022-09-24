Ради кого актриса Ирина Мирошниченко бросила своего первого мужа - прославленного драматурга Михаила Шатрова

После съемок фильма Ирина Мирошниченко развелась со своим мужем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

50 лет назад на экраны вышел советский политический детектив «Это сладкое слово – свобода!». Остросюжетный фильм, получивший множество кинонаград, в том числе международных, сегодня незаслуженно забыт зрителем. А зря.

В основу сюжета легли реальные события, происходившие в Латинской Америке. А конкретно: побег в 1967 году трех политзаключённых-коммунистов из тюрьмы Сан-Карлос в Венесуэле. Дерзкий побег был совершен через подземный туннель длиной в 60 метров. Рыли его два года. Одним из участников побега был руководитель партизанского движения Гильермо Понсе.

После он написал книгу об этой операции. Тема революционной борьбы в Латинской Америке была очень популярна в СССР. Именитый сценарист Валентин Ежов («Баллада о солдате», «Белое солнце пустыни», «Дворянское гнездо») взялся за сценарий по книге Гильермо Понсе. Витаутас Жалакявичус, тоже именитый и известный режиссер (благодаря своего фильму «Никто не хотел умирать») в 1972 году снял художественный фильм по сценарию Ежова.

Сюжет фильма не сильно расходился с событиями, описанными в книге Гильермо Понсе. В одной латиноамериканской стране происходит государственный переворот, к власти приходит военные. По стране прокатывается волна арестов, в заключении оказываются и либералы, и коммунисты. Находящиеся в подполье патриоты разрабатывают план их освобождения. Из подвала небольшой лавочки напротив тюрьмы решено проложить 90-метровый тоннель, чтобы организовать побег заключенных…

Кинорежиссер, драматург и сценарист Витаутас Пранович Жалакявичюс Фото: фотохроника ТАСС.

Фильм снимали на киностудии «Мосфильм». Натурные съемки проходили в том числе в Чили. Но большая часть фильма снята в Ялте, где был выстроен целый «латиноамериканский квартал». Именно в Ялте располагалась та самая лавка, из подвала которой «рыли туннель». Хотя сам туннель находился… в Судаке.

Картина получила главный приз VIII Московского международного кинофестиваля в 1973 году. Через два месяца после этого в Чили произошел фашистский переворот, в ходе которого погиб президент Сальвадор Альенде. К власти пришёл генерал Пиночет - тысячи чилийцев были убиты, тысячи брошены в тюрьмы. Так что в значительной степени фильм «Это сладкое слово – свобода!» был пророческим.

Кадр из фильма "Это сладкое слово - свобода", 1973 год

В главных ролях снимались Ирина Мирошниченко, Регимантас Адомайтис, Юозас Будрайтис, Родион Нахапетов. Одну из первых заметных ролей в кино сыграл Михай Волонтир. Он снялся в роли старого шахтера Карлоса по прозвищу «Панцирная спина». Мирошниченко специально для роли латиноамериканской революционерки Марии Вардес перекрасила волосы в чёрный.

На съемках картины Жалакявичюс и Мирошниченко познакомились. Причем оба друг другу сперва не понравились. Режиссер оскорбительно сравнил актрису с белой молью. Тем не менее признанная на тот момент звезда и ведущая актриса МХАТа молча проглотила обиду. Мирошниченко приехала на киностудию в черном парике, чтобы убедить режиссера, что она не всегда блондинка и «белая моль». А вполне может быть похожей на латиноамериканку. Такая настойчивость и желание актрисы сниматься подкупили режиссера. И к концу работы над фильмом они были по уши влюблены друг от друга. После съемок фильма Ирина Мирошниченко развелась со своим мужем драматургом Михаилом Шатровым и вышла замуж за Жалакявичуса. Но этот брак просуществовал недолго. Позже Мирошниченко рассказывала в интервью, что сожалела о том, что ушла от Михаила Шатрова. Мол, напрасно они с Жалакявичусом принесли боль своим близким. Он — своей жене, Мирошниченко — своему первому мужу. Актриса идеализировала режиссера, пока они работали вместе. Но спустя полгода реальность все расставила на свои места. Они расстались.

К юбилею фильма «Это сладкое слово – свобода!» картину отреставрировали на «Мосфильме». Теперь этот остросюжетный советский детектив можно посмотреть без помех и неприятных шумов.