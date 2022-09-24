Ньюйоркцы испугались инструкций на случай ядерного взрыва

В вагонах и на станциях ньюйоркской подземки появились постеры, на которых представлена детальная инструкция действий горожан в случае ядерного взрыва.

В вагонах и на станциях ньюйоркской подземки появились постеры, на которых представлена детальная инструкция действий горожан в случае ядерного взрыва.

Многочисленные фото этих плакатов напугали не только жителей города Большого Яблока, но и всех американцев, поскольку их стали активно публиковать в Сети.

Под постом одного из пользователей Интернет-платформы Reddit появились сотни комментариев. Люди недоумевают и не понимают – почему и зачем эти инструкции появились именно сейчас, и насколько они эффективны?

Некоторые пытаются мрачно шутить:

- Это худший из возможных советов. Все это превратит вас из человека, который ушел бы в мир иной быстро, в того, кто будет мучительно и медленно умирать от сильных ожогов.

- В разгар холодной войны я жил в городке, окруженном со всех сторон ракетными шахтами. Как-то я спросил одного военного – куда он пойдет и что будет делать, если узнает, что ядерные ракеты летят на нас? Его ответ звучал так: «Я приду к ближайшей пусковой площадке и просто подожду, так как хочу, чтобы конец наступил быстро».

Все страхи и опасения попытался развеять другой пользователь:

- В США сейчас проходит Национальный месяц готовности. В это время федеральное правительство публикует информацию, которая должна помочь людям при различных сценариях, одним из которых является радиационное заражение. Также рассказывается о том, как вести себя при землетрясениях, торнадо, ураганах. Подобные плакаты появились не только в Нью-Йорке, но и в других штатах.