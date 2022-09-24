Названы фильмы, претендующие на «Оскар» от России. Среди них картины Клима Шипенко, Егора Кончаловского и Артема Михалкова

Фильм «Чемпион мира» Фото: кадр из фильма.

12 марта 2023 года в США в 60 раз вручат статуэтки «Оскара». В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» традиционно будет представлен и один фильм из России (и едва ли выиграет, конечно).

В связи с чем Российский оскаровский комитет составил список картин, из которых и будет выбран основной претендент.

— Конкретная дата заседания еще не объявлена, пока сформирован так называемый лонг-лист фильмов-претендентов — большой список, из которого и будут выбирать одну ленту, — объяснили в организации.

Среди фильмов, которые рассмотрит комитет, — «Чемпион мира» Алексея Сидорова «1941. Крылья над Берлином» режиссера Константина Буслова, «Мой папа — вождь» Егора Кончаловского, «Одна» Дмитрия Суворова, «14+. Продолжение» Андрея Зайцева, «Декабрь» Клима Шипенко, «Дикая» и «Непослушник» Владимира Котта, «Межсезонье» Александра Ханта, «Недетский дом» Михаила Расходникова, «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова, «Кэт» Бориса Акопова, «Лавстори» Петра Тодоровского, «Мистер Нокаут» Артема Михалкова, «Просточеловек» Яны Климовой-Юсуповой и другие.

Фото: кадр из фильма.

На настоящий момент у наших режиссеров три «Оскара»: в 1968 году Сергей Бондарчук получил премию за картину «Война и мир», Владимир Меньшов — в 1981 году за мелодраму «Москва слезам не верит», а Никита Михалков в 1994 году за драму «Утомленные солнцем».

Фото: кадр из фильма.

Кстати, именно Михалков и предложил в этом году отказаться от выдвижения на «Оскар», однако в профессиональном сообществе идею режиссера не поддержали.