Геннадий Онищенко, академик РАН: Президент подписал закон о единых программах в школах. Но «двойки» и «колы» отменять не будут

Заместитель президента Российской Академии образования Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Геннадий Григорьевич, вот только что пришла информация - Владимир Путин подписал новый Закон по школам.

- Правильно он называется «О единых общеобразовательных программах в школах».

- А также вводится «золотой стандарт». А что, у нас не было единой программы, не было «золотого стандарта»?

- Это - документ, который вносит поправки в действующий Закон об образовании.

Два года назад мы уже внесли в него новое понятие «воспитание» (Онищенко тогда был депутатом Госдумы, первым зампредом Комитета по образованию и науки. - А.Г.) А стоило ли? Школа только тем и занимается, что учит и воспитывает, хотя в законе от 2013 года этой нормы - что такое воспитание, кто и как им занимается - не было.

Образовательные же стандарты применяются у нас уже более десяти лет. Но они не были обозначены в законе.

Сейчас - в этом году - ввели новые, вернее, усовершенствованные, пересмотренные.

Позади - десять лет работы, практического применения. Сейчас все те ошибки, которые оставались в первом варианте закона, устранены. Появились и новые формы образования.

- Что имеется ввиду?

- Например, последние два года наши дети учились дистанционно, что тоже является предметом нормирования для общеобразовательных стандартов.

С этого года введен измененный образовательный стандарт для общего среднего образования и внесена поправка.

- А «золотой стандарт»?

- Формулировка «золотой стандарт» - это больше формула речи. Потому что такого юридического определения нет.

Но тот стандарт, по которому сегодня в наших школах учатся 17 с половиной миллионов детей, это наиболее оптимальный вариант, чтобы по всей стране – от Чукотки до Калининграда, от Петропавловска-Камчатского до Архангельска – во всех российских школах предметы преподавались по одной программе.

Особенно это касается истории, естествознания.

- И это понятно.

- Да. Если математика не поддается никакой либерализации, таблица умножения и при царе была одна и та же, и при демократии, и при любых других строях. А вот то, что касается культуры, естествознания и особенно истории, то здесь, конечно, были большие перегибы, особенно по истории.

- Вот это точно!

- Когда в 1990-е мы отпустили на вольные хлеба наши школы, то историю преподавали так, что становилось стыдно за тех, кто писал эти учебники, а за детей было страшно. Потому что им такое втолковывали, что ни о каком патриотизме, ни о какой любви к Родине там не шло речи.

Поэтому, стандартизация общего образования и, в том числе, профессионального,, которое дети наши юные граждане получают или в СПО – средних профессиональных образовательных учреждениях, или в вузах, - это тоже стандартизуется сегодня по нашему российскому законодательству.

- Это в какой-то степени возвращение к советской начальной и средней школе? А то и - к высшей советской.

- В советской школе не было понятия «стандарт образования». Там действовала программа, единая для всей страны.

Правда, в национальных республиках еще добавлялись национальные языки.

Теперь, вот уже десять лет, мы в среднем образовании, равно как и в высшем, используем стандарты.

В вузах они называются федеральными, в школах - для общего среднего образования.

И в этом есть определенный смысл – чтобы человек, учась в любом конце нашей страны, имел одинаковый объем знаний.

- «Колов» и «двоек» меньше не станет.

- Нет. Оценки - это как раз очень конкретный критерий. И «кол» даже иногда ставят в наших школах.

Станет или не станет меньше «двоечников» - это теперь будет зависеть и всегда зависело от нашего с вами прилежания, ну и, конечно, от профессионализма, качества работы учителей, что тоже является немаловажным. Обучение, учительство, искусство учить - так это и называлось, конечно же, требования к учителям всегда были в обществе повышенные. И это - оправданно.