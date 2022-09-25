Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 25 сентября 2022 года: Европе – электроэнергию, украинцам – дрова

"Украина хотела бы закрыть тему референдума. Но реальность более жестока", - сказал советник Зеленского Михаил Подоляк. Фото: REUTERS

ЕВРОПЕ - ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, А СВОИМ ГРАЖДАНАМ - ДРОВА

Сразу два разнонаправленных процесса происходят сейчас одновременно на Украине. Власти страны пообещали продавать Европе электроэнергию и намерены сдержать свое обещание. Как отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролем, экспорт украинской электроэнергии позволит государствам ЕС заместить 5-6 млрд кубометров российского газа.

Конечно, она могла бы пригодиться и на самой Украине для отопления того же населения грядущей зимой. Но приоритеты власти в Киеве таковы, каковы они есть. Что ж касается собственного украинского населения, то о нем правительство тоже позаботится. Госагентство лесных ресурсов Украины упростило процедуру покупки дров населением. Приобрести их можно, обратившись и непосредственно в лесничество, а к весне обещают завершить работу по созданию государственного интернет-магазина "ДроваЄ".

Ну, весной можно уже и не торопиться особо, а отложить до осени.

ЗАПАДНЫЕ ВООРУЖЕНИЯ РЕМОНТИРУЮТ НА УКРАИНЕ ДИСТАНЦИОННО

The Wall Street Journal сообщило, что пришедшее в негодность поставленное Киеву Западом вооружение приходится ремонтировать на Украине. И зачастую этот ремонт проходит в режиме дистанционной работы. Местные специалисты не обладают должной квалификацией, и им по специально защищенным мессенджерам помогают специалисты из-за рубежа.

Так, например, в Польше находится, как минимум, группа из 55 таких специалистов из США которые согласовывают в специально созданных чатах с украинскими ремонтниками буквально каждое движение и использование инструментов. Ремонт проходит медленно, но достаточно эффективно.

И это правильно. Спешить с ремонтом американских гаубиц или РСЗО явно не стоит.

ВОЙНА – ДЕЛО ДОЛГОЕ

Советник главы Офиса президента Укрпаины Михайло Подоляк признал, что его прежние оптимистичные прогнозы по окончанию военных действий в этом году были слишком неточными.

- Мы хотели бы закрыть эту тему, и не только референдума, но и вообще вопрос оккупации со стороны РФ и полного освобождения наших территорий. Но реальность более жестока, и это жизнь. Надо понимать, что хочу особо отметить, что у России большие резервы живой силы, и сейчас объявлена мобилизация, - заявил Подоляк и отметил, что одержать победу над Россией и закончить войну до конца нынешнего года практически нереально.

Подоляк не просто ошибся, он ошибся еще и со знаком наоборот. Победой Украины военные действия не закончатся ни в этом, ни в следующем, ни, вообще, ни в каким году. А вот победой Росси закончатся неизбежно. Правда, и тут спешить явно не стоит, лучше поберечь людей. Вот такая хреновая Ванга из советника главы Офиса президента Украины.

ЭХ, УРСУЛА, НЕ ТЕМ ДЕЛОМ ЗАНЯЛАСЬ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершенно наглым образом вмешалась в итальянские досрочные выборы, которые проводятся после отставки правительства. Ее не устраивает население Италии, которое может сделать "неправильный выбор", поскольку население больше симпатизирует правым партиям, призывающим отвернуться от Украины и посмотреть на проблемы своей страны.

- Мы увидим результаты голосования в Италии. Если все пойдет в трудном направлении, у нас есть инструменты, как в случае с Польшей и Венгрией, - заявила она, тем самым пригрозив лишить Италию в случае "неправильного шага" финансирования, как это сейчас Еврокомиссия проделывает в Польше и Венгрии.

Итальянцы, безусловно, были крайне возмущены такой бесцеремонностью главы Еврокомиссии и посоветовали Урсуле вернуться к прежней работе по профессиональному образованию – гинекологом. Впрочем, если она была таким же гинекологом, как стала политиком, то, наверное, лучше не стоит.

КОГДА ЗОВЕТ НУЖДА

Все помнят советы, которые немецкие министры давали населению по экономии пользования душем, протиранию четырех мест на теле вместо душа мокрой тряпкой? Это были еще цветочки, а вот вам ягодки из Эстонии. В Эстонии не сильно надеются на поставки электроэнергии грядущей зимой. А потому озаботились тем, как ходить в туалет в условиях, когда из-за проблем с электричеством перестанет работать канализация.

- Если нужда зовёт, то есть решение. Берете заранее купленный большой мусорный мешок, устанавливаете его на туалет под стульчак. Если дома есть кот, то можете в пакет насыпать наполнитель для кошачьего туалета. После этого вы делаете в пакет свои дела и заклеиваете его изолентой, - рассказал населению эксперт Спасательного департамента Микко Виркала в эфире Национальной телерадиовещательной компании ERR. Более того, там даже смонтировали ролик, в котором наглядно показали все манипуляции с пакетом и унитазом.

Никакой, понимаете ли, охраны окружающей среды. Нет бы подумать, сколько столетий будет разлагаться этот пакет после такого использования!

САНКЦИИ САНКЦИЯМИ, А АЛМАЗЫ - АЛМАЗАМИ

Влиятельное издание Politico сообщило, что Бельгия продолжает лоббировать исключение российских алмазов из санкций ЕС. Их не было в предыдущих пакетах санкций, скорее всего, не будет и в новом, подготовка которого уже идет.

По другим сведениям, Евросоюз вскоре готов втихую отменить и санкции, которые были введены против России в части поставок угля и российской древесины.

И это зима еще не началась, а когда стукнут морозы, можно ожидать еще более радикальных шагов по отступлению от санкций. Тем более, что в Европе все громче слышны голоса, что США придумали санкции, чтобы разорить конкурентов из Европы, а не наказать Россию.

И в этой ситуации надо бы еще подумать, а стоит ли им все это продавать?

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский настолько не придает никакого значения проходящим сейчас в ЛДНР и на территориях Запорожской и Херсонской областей референдумах и частичной мобилизации в РФ, что второй день подряд выступает с видеообращениями на русском языке и призывает россиян "саботировать мобилизацию, чтобы не умереть в Украине".

- Глава Евросовета Шарль Мишель призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН. По его словам, членство в Совбезе надо автоматически приостанавливать, если страна "начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну". Как это регулярно делают, например, США.

- Как сообщил официальный Телеграм-канал СБУ, эта спецслужба Украины сейчас расследует свыше 1600 дел, связанных коллаборационизмом, а 420 человек по этим делам уже ждут приговора суда.

- В Верховной раде согласовали проект закона о предоставлении украинского гражданства. Его станут предоставлять тем, кто подпишет обязательство в течение 2 лет сдать экзамены по знанию Конституции Украины, истории Украины и украинского языка. Невыполнение обязательства повлечет за собой утрату украинского гражданства. А они оптимисты – это я насчет сроков.

- Петиция президенту Украины о введении вегетарианских и веганских сухих пайков для ВСУ набрала более 25 тысяч голосов. Теперь ее обязан рассмотреть Зеленский. Такова сейчас самая важная проблема ВСУ.