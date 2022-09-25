Герой спецоперации «Z» Коваленко спас от плена раненых сослуживцев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Сам погибай — товарища выручай», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще считал, что: «Благость и милосердие потребны героям».

ВОССТАНОВИЛ ПОВРЕЖДЕННУЮ АППАРАТУРУ В БОЮ

Старший прапорщик Вячеслав ЮСУПОВ

Старший прапорщик Вячеслав ЮСУПОВ Фото: Минобороны РФ

«С начала специальной военной операции техник аппаратной взвода связи старший прапорщик Вячеслав Юсупов в составе экипажа мобильного пункта управления выполнял боевую задачу по обеспечению связи подразделений группировки российских войск. В результате обстрела украинских националистов, осколками тактической ракеты «Точка-У» была повреждена станция спутниковой связи, являющаяся одним из основных средств управления подразделениями группировки войск. Под плотным огнём противника Вячеслав Юсупов осуществил эвакуацию личного состава получившего ранения в безопасное место, где им была оказана первая медицинская помощь, а сам, несмотря на непрекращающийся обстрел, восстановил повреждённый осколками блок приёма-передающего устройства станции спутниковой связи.

Самоотверженные действия Вячеслава Юсупова, его высокий профессионализм позволили в кратчайшие сроки восстановить основные средства связи группировки и спасти жизни раненным товарищам».

МЕТКИМ ВЫСТРЕЛОМ ПОРАЗИЛ ГРУЗОВИК С ПЕХОТОЙ

Старший сержант Александр ХАЛТУРИН

Старший сержант Александр ХАЛТУРИН Фото: Минобороны РФ

«Отделение старшего сержанта Александра Халтурина, действуя в составе тактического воздушного десанта, обороняло стратегически важный объект. При поддержке артиллерии, авиации и тяжелой техники националисты предприняли попытку наступления на участок обороны взвода, в состав которого входил старший сержант Александр Халтурин. В ходе боя, умело применяя штатное вооружение, старший сержант Халтурин выстрелом из ручного противотанкового гранатомета поразил грузовой автомобиль украинских боевиков, двигавшийся в зоне ответственности отделения, а огнем из пулемета ПКП уничтожил до шести вооруженных радикалов. Грамотные действия старшего сержанта Александра Халтурина, а также умелое руководство подчиненными позволило не допустить прорыва националистов на данном участке».

СОРВАЛ ЗАМЫСЕЛ ЗАТАИВШИХСЯ В ЗАСАДЕ ВРАГОВ

Рядовой Андрей ЛАКТИОНОВ

Рядовой Андрей ЛАКТИОНОВ Фото: Минобороны РФ

«Механик – водитель рядовой Андрей Лактионов в составе экипажа боевой машины десанта выполнял задачу по разведке местности вблизи одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов. Продвигаясь по населенному пункту, Андрей обнаружил замаскированный минометный расчет противника, который готовился атаковать позиции наших подразделений. Грамотно оценив обстановку, используя естественные укрытия, рядовой Локтионов на боевой машине десанта занял выгодную позицию, и прицельным огнем из пушки уничтожил расчет. Своими смелыми и решительными действиями, рядовой Андрей Локтионов сорвал попытку боевиков нанести удар по нашим позициям».

СПАС ОТ ПЛЕНА РАНЕНЫХ СОСЛУЖИВЦЕВ

Рядовой Антон КОВАЛЕНКО

Рядовой Антон КОВАЛЕНКО Фото: Минобороны РФ

«Водитель стрелкового взвода воздушно-десантного подразделения с начала специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, действовал на линии соприкосновения с силами националистов, обеспечивая доставку материального имущества и личного состава в расположение российских войск. Украинские националисты, пытаясь прорвать оборону наших войск, предприняли атаку на район расположения российских подразделений. В ходе боестолкновения несколько российских военнослужащих получили ранения. Проявляя мужество и самоотверженность, не смотря на полученные повреждения автомобиля, рядовой Антон Коваленко перенес и погрузил раненых сослуживцев в автомобиль, после чего, умело маневрируя, вывез их из-под обстрела радикалов, доставив в медицинский отряд специального назначения. Благодаря умелым действиям, смелости и решительности рядового Антона Коваленко автомобиль своевременно добрался до лазарета, и жизни семи раненых военнослужащих были спасены».