Виктория Боня разделась до белья на высоте 6800 метров

Виктория Боня покоряет Гималаи. Фото: соцсети.

Виктория Боня продолжает покорять горы в Непале: телеведущая взобралась на высоту в 6800 метров. В честь этого события Виктория решила сняться полуобнаженной. Модель разделась до нижнего белья и сделала серию эффектных снимков, которыми она поделилась в соцсетях.

- Я поставила мой первый рекорд, я дошла до 3-го лагеря - высота 6800 метров! Все, теперь осталось самое сложное, завтра идём на штурм. Хотя само восхождение будет через 2 дня но уже на самую вершину, - рассказала Боня. - Не знаю, дойду ли я… но уже сейчас могу сказать, что это не самое главное. То, зачем я сюда пришла я уже получила, это состояние наполнения природой, этими сошными вибрациями. Не поверите, но я уже ощущаю себя абсолютно другим человеком. Даже взгляд на многие вещи изменился.

На высоте 6800 метров Вика разделась до белья. Фото: соцсети.

42-летняя модель покоряет первую в своей жизни вершину: она решила взобраться на гору Манаслу высотой 8163 метров. Судя по всему, Виктория совершенно адаптировалась к высокогорью. А ведь несколько дней назад она угодила в больницу. Еще в базовом лагере у Виктории начались проблемы со здоровьем из-за сильной горной болезни. Адаптация к высокогорью проходила очень тяжело. У нее начался отек мозга. По словам телеведущей голова болела так, что она не могла самостоятельно дойти до туалета. Боня не мылась пять дней и почти неделю толком не спала. Тем не менее, Вика все-таки решила подняться на склон. Но на высоте более пяти тысяч метров у нее отнялись ноги, появилась отечность, начался сильный кашель. Боня решила прервать маршрут и не рисковать здоровьем. Ее увезли в клинику в столицу Непала Катманду.

- Прилетела в Катманду на рентген легких. Из-за сильного кашля меня отправили в госпиталь на проверку, - рассказала Вика.

Гора Манаслу в Гималаях расположена на севере центральной части Непала. Фото: соцсети.

В больнице Боня пришла себя. Телеведущая рассказала, что из-за микроотека мозга у нее начала скапливаться жидкость в легких и появились другие побочные реакции. Врачи сделали ей рентген, который показал, что с ней все в порядке. Поэтому Боня продолжила путешествие и вернулась в горы. Уже через несколько часов она опубликовала новое видео из похода, похваставшись, что начала восхождение на высоту более 6 тысяч метров.

Гора Манаслу в Гималаях расположена на севере центральной части Непала. Это восьмой по высоте восьмитысячник мира. Такое восхождение опасно даже для опытных скалолазов. Тем не менее, Вика рискнула отправиться туда под руководством известного альпиниста Нирмала Пурджа. Бывший непальский спецназовец совершил свое первое восхождение в 2012 году. Спустя восемь лет он поставил рекорд, покорив все существующие 14 вершин высотой более 8000 метров всего за полгода.

Еще в базовом лагере у Виктории начались проблемы со здоровьем из-за сильной горной болезни. Фото: соцсети.

Не имея опыта скалолазания, Боня тщательно готовилась к восхождению. Она прошла курс капельниц, бегала в кислородной маске, проводила специальные тренировки для ног и сдавала анализы, чтобы проверить, позволяет ли ей здоровье совершить восхождение.