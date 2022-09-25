Премьер-министр Израиля запел

Пользователи соцсетей по-разному оценили вокальные данные Яира Лапида Фото: REUTERS

В соцсетях появилось видео со свадьбы сына израильского премьер-министра Яира Лапида, Йоава.

В небольшом ролике глава правительства Израиля поет вместе с популярными исполнителями Рами Кляйнштейном и Тамиром Харпазом.

По словам очевидцев, свадьба сына Яира Лапида от первого брака прошла в местечке Хула под усиленной охраной.

Большинство завсегдатаев соцсетей, прокомментировавших видео с премьером, пожелали ему и его семье счастья и удачи и выразили надежду на то, что в стране все будет хорошо.

Впрочем, были и те, кто негативно оценил творческие потуги политика.

– Посмотрел и именно в этот момент я решил, что лучше бы Лапид блеснул на посту премьер-министра! – написал один из пользователей.

Журналист, писатель, общественный деятель, основатель и первый председатель партии «Еш Атид» 58-летний Яир Лапид занял пост премьер-министра Израиля в начале июля. Его назначение на должность состоялось в рамках договоренностей с председателем партии «Ямина» Нафтали Беннетом, который возглавлял правительство страны после создания коалиции и отставки Биньямина Нетаньяху.