Недолгая радость: В США зоологи нашли уникального медведя и почти сразу же потеряли его

Радость зоологов, обнаруживших в американском Мичигане уникального черного медведя с белым мехом, оказалась крайне непродолжительной – спустя некоторое время хищник был найден мертвым. Фото: СОЦСЕТИ

Радость зоологов, обнаруживших в американском Мичигане уникального черного медведя с белым мехом, оказалась крайне непродолжительной – спустя некоторое время хищник был найден мертвым.

Крайне редкий косолапый – альбинос первоначально стал «добычей» фотокамеры в начале сентября, когда лакомился подложенной охотниками приманкой.

Вскоре снимки медвежонка появились в соцсетях: пользователи не уставали рассказывать, какая это редкость и как повезло штату, что такой уникальный хищник поселился в его лесах.

По мнению специалистов, черный медведь с белым мехом – это крайне редкий результат естественной селекции. Для его появления необходимо, чтобы у пары медведей, зачавших потомство, имелся рецессивный ген белой шерсти. Таких медведей в Америке называют еще призрачными.

– Просто захватывающе видеть, как такое животное появляется здесь, а не где-то еще. У нас были обнаружены животные коричного цвета, немного светлого и шоколадного на некоторых снимках. Но они распространены в популяциях медведей. Белые – особенные, – написал Коди Нортон, специалист по крупным хищникам из Департамента природных ресурсов Мичигана.

Увы, но вскоре обладатель уникальной белой шерсти был найден мертвым. По утверждению сотрудников департамента, мишку загрызли волки. Что косолапый не поделил с санитарами леса – неизвестно, но ученые уверены, что причиной нападения стаи явился вовсе не цвет его шерсти.