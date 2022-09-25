Телеканалу Союзного государства "БелРос" исполнилось 15 лет

"БелРос" празднует 15-летие Фото: Кадр видео

Телеканал Союзного государства России и Белоруссии "БелРос" празднует юбилей. 25 сентября 2022 года ему исполнилось 15 лет.

"БелРос" ведет круглосуточное вещание по спутнику, кабелю и в интернете. Телеканал смотрят десятки миллионов зрителей по всему миру. Среднемесячная аудитория составляет 7,6 млн человек, а потенциальный охват – 82 млн зрителей.

Помимо актуальной новостной повестки, "БелРос" представляет аналитические и развлекательные передачи, советские, российские и белорусские фильмы, а также трансляции важнейших событий на территории Союзного государства, в том числе выступлений и совещаний первых лиц.

Представлены литературные, музыкальные, познавательные и кулинарные проекты. Одно из важных направлений – сохранение исторической памяти. Так, различных наград удостаивались документальные фильмы "Ржев. 500 дней" и "Антарктида".

Передачи "БелРос" также регулярно номинируются на премии. Так, в прошлогоднем белорусском Национальном телевизионном конкурсе "Телевершина" в число номинантов попали сразу четыре проекта: "Новое PROчтение", "Наши люди", "Есть вопрос!" и "Хит привет из СССР".

Отдельно стоит выделить состав ведущих: заслуженная артистка Белоруссии Алена Спиридович, Евгений Беляков, Александр Бунин, Элина Дашкуева, Николай Ефимович, Людмила Ковалева, Софья Королева, Максим Максимов, Игорь Позняк, Татьяна Соловьева и другие.

Медиагруппа "Комсомольская правда" поздравляет коллег со знаменательной датой!