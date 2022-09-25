Мобилизованным россиянам начали вручать оружие

В ближайшее время личный состав приступит к занятиям по боевому слаживанию на военных полигонах

В военные комиссариаты Калининграда продолжают прибывать мобилизованные граждане. Большинство не дожидаются повесток, заходят, чтобы сделать отметку в документах воинского учета.

- Чаще самостоятельно проходят офицеры запаса, имеющие боевой опыт. Они не получили повестки, но самостоятельно, руководствуясь чувством долга, уточняют потребность в их учетной специальности, - комментируют кадры в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что большая работа в настоящее время проводится и с гражданами, которые желают заключить контракт и пойти добровольцами для участия в специальной военной операции.

В мобилизационные отделы также прибывают представители различных предприятий, для получения повесток на своих работников.

Очень много граждан мобилизовались в военкоматах Белгорода. В основном, мужчины около 30 лет. Все ранее отслужили и имеют воинские специальности. Есть среди людей у военкомата, которые пришли сами, без повестки и поступили на службу по контракту.

«Жил, работал, семья, дети. Пришло время, пошел в военкомат, спросил, нужен-не нужен, оказался нужен, теперь я здесь. Принял решение один, сам, в понедельник пошел в военкомат. Пришел. Все, сказали, забирают. Медкомиссию прошел . Объявил семье. Все поддержали, все приняли», - сказал Владимир Мамаев.

У призывного пункта и семья Гламаздиных, братья получили повестки, младший ушел на день раньше, за ним двое старших.

«Настрой боевой. В армии служил в ВДВ. Сейчас призвали. Иду по добровольной инициативе. Пришла повестка. Не стал долго откладывать и решил прийти. Смысл совещаться - я военнообязанный человек, я живу в России, и у меня долг – защищать Родину, чтобы все мирные жители, мои родители, братья и сестры жили в мире и в покое», - рассказал журналистам Антон Гламаздин.

«…Настрой очень боевой. Хотелось, конечно, втроём вместе с братьями уйти, но его раньше забрали. Меня призвали – я пришел. Это мой долг!», - сказал Максим Гламаздин.

Провожают самые близкие. Мама, конечно, волнуется, но гордится и уважает выбор своих сыновей.

«Они у меня патриоты. Маленький самый пошел вчера. Сегодня провожаю еще двоих. … У меня дети вот так, они сказали: «мама, мы бегать не будем, мы пойдем и будем служить». Всё. Что я могу сделать? Ведь они мужчины, они решают», - рассказала Ольга Гламаздина.

В это время в Приморском крае призванных из запаса в рамках проведения частичной мобилизации граждан уже принимают в воинских частях. Из наиболее подготовленных решено даже сформировать отдельные подразделения.

«Я уверен, что вы с честью, достоинством выполните свой долг перед Родиной и не посрамите славу русского оружия. Верю в ваше мужество и вашу способность защитить Родину, задавить эту фашистскую нечисть», - сказал командующий Войсками и силами на Северо-востоке, вице-адмирал Александр Юлдашев, обращаясь к мобилизованным военнослужащим.

В ближайшее время личный состав приступит к занятиям по боевому слаживанию подразделений на одном из военных полигонов.