Скончалась актриса, сыгравшая одну из величайших злодеек в истории кино - медсестру Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки»

Обладательница «Оскара» Луиза Флетчер умерла в возрасте 88 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот тут, пожалуй, действительно можно говорить «актриса одной роли». Ну, что было в фильмографии Луизы Флетчер, кроме прославившего ее на всю планету фильма? Бельгийская хоррор-комедия «Мама Дракула»? Фильмы ужасов «Изгоняющий дьявола-2» и «Гризли-2»? Эротическая мелодрама «Слияние двух лун»? Десятки других забытых ныне кино- и телефильмов?

Ну да, она получила две номинации на «Эмми», да, она работала очень много - но по-настоящему повезло лишь один раз. Когда Милош Форман утвердил ее на роль медсестры Рэтчед в картине «Пролетая над гнездом кукушки». Она не только получила «Оскара», - мало ли кто его, в конце концов, получал. Ее героиня в конце концов заняла пятое место в списке «100 величайших злодеев в истории кино», составленном Американским киноинститутом. Опередить Рэтчед смогли только Ганнибал Лектер, Норман Бейтс из «Психо» Хичкока, Дарт Вейдер из «Звездных войн» и ведьма из «Волшебника страны Оз».

Родилась Луиза Флетчер в 1934 году в Алабаме, ее отец и мать оба были глухими (отец, священник, специально для глухих основал в штате 40 церквей). Луиза училась мастерству актера в университете Северной Каролины, в 50-е начала сниматься на телевидении в сериалах, причем пользовавшихся успехом. Однако уже в начале 60-х сделала перерыв на десять с лишним лет - посвятила это время воспитанию своих сыновей. А когда вернулась, снялась в фильме Роберта Олтмена «Воры как мы».

Там ее и увидел Милош Форман, искавший актрису для «Пролетая над гнездом кукушки». Но роль ей досталась далеко не сразу: продюсеры отчаянно искали более популярную актрису, обращались к Анджеле Лэнсбери, Эллен Берстин, Энн Бэнкрофт… И все отказывались - потому что считали Рэтчед слишком мерзкой, невыносимо злобной.

История про поединок в психиатрической больнице бунтаря МакМерфи (Джек Николсон) и медсестры, безупречно выглядящей и с виду идеально правильной, но готовой на любые подлости, просто взорвала Америку и весь мир. В прокате фильм собрал 163 миллиона (в пересчете на сегодняшние доллары, с учетом инфляции - почти 900 миллионов). И картине досталось пять «Оскаров» - самых важных, самых главных: за лучший фильм года, лучшую режиссуру, сценарий и исполнение двух главных ролей.

Принимая награду, Флетчер поблагодарила Киноакадемию: «Кажется, вы так меня ненавидели, что именно за это дали награду. И мне безумно нравится, что вы меня ненавидите!» Она, кажется, сама не понимала, до какой степени жуткий персонаж создала, до того момента, как попала на обычный киносеанс в Чикаго. «В тот момент, когда герой Джека Николсона бросается на меня и начинает душить, все повскакали с мест и начали кричать от восторга. Все встали! Это было невероятно». Что ж, это тоже признание актерского мастерства, и любая актриса может о нем мечтать.