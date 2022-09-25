Минобороны сбило над Запорожской АЭС восемь украинских «дронов-камикадзе»

Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники

В ответ на точечные удары по военным объектам в Одессе беспилотниками, Зеленский распорядился нанести удары «дронами-камикадзе» по территории Запорожской АЭС.

«Все восемь «дронов-камикадзе» были сбиты за пределами территории атомной станции», - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант при этом отметил, что артиллерия ВСУ в очередной раз обстреляла жилые кварталы города Энергодар и территорию, прилегающую к атомной станции. За сутки украинской артиллерией выпущено 59 снарядов!

«Обстрелы велись из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области, подконтрольных ВСУ. Четыре из них разорвались в районе улицы Казачья города Энергодар, один попал в водоканал рядом с атомной электростанцией. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, - доложил Конашенков.

Представитель Минобороны также сообщил о потерях ВСУ и наемников: «Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в Запорожье ликвидировано до ста боевиков и 15 единиц военной техники, в Анновке уничтожено до 50-ти боевиков и 28 единиц военной техники в Марьинке потери противника составили свыше 50-ти боевиков. Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники».

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии Минобороны и союзных войск за сутки поражены: командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Николаева, пункты временной дислокации иностранных наемников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на окраине города Запорожье и в районе Дружковки, а также 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178-ми районах.

По данным официального представителя Минобороны России, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки было поражено: 7 артиллерийских взводов, пусковая установка РСЗО «HIMARS» в Явкино Николаевской области, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Новоселовки, 2 склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска, а также потоплен бронированный катер типа «Гюрза» военно-морских сил Украины в районе порта Очаков. Удивительно, прямо какой-то Летучий Голландец всплыл. Ведь потопили весь украинский флот давно.

В небе Донбасса истребители ВКС России достали два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованные под применение американских противорадиолокационных ракет «HARM», а силы ПВО уничтожили 12 беспилотников, 21 снаряд реактивных систем залпового огня, 18 реактивных снарядов «HIMARS», по три реактивных снаряда «Ольха» и три американские противорадиолокационные ракеты «HARM».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

301 - самолет.

155 - вертолетов.

2074 - беспилотных летательных аппарата.

377 - зенитных ракетных комплексов.

5111 - танков и других боевых бронированных машин.

845 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3413 - орудий полевой артиллерии и минометов.

5874 - единицы специальной военной автомобильной техники.