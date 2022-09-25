Врач Екатерина Гергесова заявила, что невозможность похудеть может говорить о заболевании щитовидной железы Фото: Shutterstock

В чем проблема с похудением и как ему помогают анализы – разбирается Екатерина Гергесова, высшая квалификационная категория, кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U.

ПРОБЛЕМЫ С ИНСУЛИНОМ

- В основе своей мысль о том, что для похудения нужно есть меньше, а двигаться больше, верна, - объясняет врач. - Сложность в том, что организм человека – это не автомобиль. Это в машину можно залить топливо и она сожжет его за определенное время. Но человеческое тело — это не двигатель, потому-то так сложно бывает похудеть, ориентируясь на «меньше ешь, больше бегай».

Например, нарушения выработки или усвоения клетками инсулина (преддиабет) могут приводить к неконтролируемому росту аппетита и тяге к сладкому.

Какие анализы пригодятся:

Выявить это состояние можно с помощью анализов на уровень глюкозы и инсулина, которые используются для расчета показателя инсулинорезистентности. Еще один важный анализ для диагностики сахарного диабета: исследование гликированного гемоглобина.

ИЗБЫТОК И НЕДОСТАТОК ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Как только в работе щитовидной железы возникают сбои – это отражается на всем организме. В том числе и в наборе веса (гипотиреоз) или в его недостатке (гипертиреоз). По поводу последнего радоваться не стоит – гипертиреоз сопровождается множеством крайне неприятных симптомов.

Как анализы пригодятся:

На ТТГ — тиреотропный гормон

НАРУШЕНИЕ ЖИРОВОГО ОБМЕНА

И углеводы, и жиры необходимы для нормального функционирования организма – например, без жиров сразу ухудшится состояние кожи и ногтей. Но если возникают нарушения жирового обмена, то польза сменяется набором лишних килограмм и сантиметров.

Какие анализы пригодятся:

Липидограмма, которая показывает концентрацию жиров и жироподобных соединений в крови: триглицеридов, холестерина и липопротеинов высокой, низкой и очень низкой плотности.

Кстати, изменение уровня липопротеинов может также указывать на развитие сахарного диабета, ишемической болезни сердца и т.д.

НЕХВАТКА КИСЛОТ И ВИТАМИНОВ

Еще врач после сбора анамнеза может порекомендовать вам анализы на недостаток тех или иных витаминов:

* Дефицит Омега-3, который мы получаем с пищей (лосось, скумбрия, тунец, сельдь, сардины, растительные масла, бобовые, грецкие орехи), может привести к замедлению обмена веществ, снижению мышечной массы и увеличению объема жировых тканей. А еще Омега-3 очень важны для работы сердца, мозга, циркуляции крови, состояния кожи, работы памяти и т.д.

* Нехватка витамина D: солнечный витамин нужен для нормального функционирования щитовидной железы. Есть связь между дефицитом витамина Д и повышением веса, а также – появлением инсулинорезистентности. В нашей стране немало людей в зоне риска по дефициту витамина Д.

* Ферритин — это комплекс из белка и фосфата железа. Его основная задача – это запасание железа и защита клеток от его вредного воздействия. Казалось бы, при чем тут ожирение? Но от выработки ферритина зависит в том числе и гормональный фон, включая гормоны щитовидной железы. Низкий уровень ферритина может указывать на риск гипотиреоза.

КСТАТИ

И это мы даже не говорили про гормоны

И речь не только про половые гормоны (а у прогестерона, пролактина, эстрогена, тестостерона огромное влияние на жизнь и здоровье). Есть еще гормон стресса кортизол, который вырабатывается корой надпочечников. Когда его много — это плохо. Но когда мало — тоже. Оказывается, дефицит кортизола может вызывать ожирение, т.к. кортизол отвечает за выработку энергии из глюкозы в печени, - поясняет Екатерина Гергесова.

«Словом, если подвести итог – у ожирения всегда есть причина. Идея о том, что якобы для женщины (да и для мужчины) естественно толстеть на 15-20 килограмм по причине возрасте, отходит в прошлое. Чаще всего при правильной и тщательной диагностике удается установить, почему происходит набор веса. А дальше все в наших руках: следование назначениям врача, правильное питание с балансом белков, жиров и углеводов, физическая активность – и все будет хорошо!» - подытоживает врач.