Сколько будут платить призванным по частичной мобилизации, что изменится после референдумов и как разруливать конфликты в школе

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Сколько будут платить призванным по частичной мобилизации (слушать)

2 место. Что изменится на освобожденных территориях после референдумов (слушать)

3 место. Полковник Баранец: В ответ на проведение референдума на Западе призывают поскорее принять Украину в НАТО (слушать)

4 место. После объявления частичной мобилизации резко активизировались мошенники (слушать)

5 место. Военкор Дмитрий Стешин: «300 тысяч человек для мобилизации - это именно то количество, которое необходимо» (слушать)

6 место. Конфликты в школах: кто виноват и что делать (слушать)

7 место. Сергей Кургинян: Чтобы победить в этой войне, нужно менять всю систему (слушать)

8 место. Шоу «Голос» может пропасть из эфира, а Масляков вернулся в КВН (слушать)

9 место. На АвтоВАЗе предложили использовать маткапитал на покупку семейного автомобиля (слушать)

10 место. Шнобелевские премии 2022: ритуальные клизмы, сердцебиение влюбленных и юридический язык (слушать)