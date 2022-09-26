Разобрали гардероб короля Карла III: стильный пижон или плохо одетый монарх в туфлях за 200 тысяч

Стилисты и дизайнеры часто спорят о вкусах британского монарха Фото: EAST NEWS

В сентябре принц Уэльский Чарльз стал королем Карлом III. Его гардероб огромный и очень дорогой. Вот только стилисты и дизайнеры часто спросят о вкусах этого британского монарха. Вместе с топ-стилистом Анваром Очиловым мы заглянули в гардероб его высочества и нашли там много дорогой одежды и стильных привычек.

Галстуки – всему голова

На этом фото 32-летний принц Уэльский Чарльз с первой женой 20-летней принцессой Уэльской Дианой вскоре после свадьбы. Как раз в начале 80-х годов Чарльз определился со стилем и в его гардеробе остались с постоянной пропиской вещи, которые до сих пор занимают там почетное место. На этом снимке важны следующие стильные детали: галстук и нагрудный платок в кармане пиджака – они усложняют классический и простой английский стиль одежды. Платок одного из цветов, который есть в галстуке. Галстук часто в полоску. В петлице – нередко цветок: в данном случае лето, поэтому это гвоздика из сада поместья принца. С помощью этих деталей Чарльз вносит разнообразие в скучные официальные костюмы. Вся одежда Чарльза шьется на заказ у британских дизайнеров, в ателье. Рубашки и галстуки у нынешнего короля с 1980 года от бренда «Turnbull & Asser» - в их ателье шили не только Чарльзу, но еще и Пабло Пикассо с Чарли Чаплиным. Принц Чарльз любит серую и синюю, розовую и сиреневую гаммы, полоски (порой их цвета имеют смысловую нагрузку) и двойные манжеты для запонок.

Галстуки – всему голова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономный король

В гардеробе короля множество дорогих вещей срок службы которых достигает 20 – 25 лет. За это иногда ради скандала Чарльза называли «человеком с плохим вкусом» - но это не так, все ради скандала. Одет он всегда дорого и хорошо. Все вещи сшиты в классическом стиле, поэтому актуальны всегда. Тем более, что винтажные вещи особенно ценятся даже модниками. На этом фото мы видим Чарльза в добротном двубортном пальто-поло горчичного цвета – как раз впервые в 2008 году. Король носит его до сих пор. Заметьте – край утяжелен, чтобы ветер не задирал полы пальто. Еще королева Виктория завещала состоявшимся джентльменам носить пальто из тончайшей шерсти викуньи – самой дорогой в мире. Мне нравится вот эта цитата нового короля на обсуждаемую тему: «Я предпочитаю сохранять многие вещи или если это требуется – то чинить, вместо того, чтобы избавиться от них. Сложность в том, что по мере старения ваша форма меняется и влезать во многие вещи становится все сложнее. Я придаю значение деталям в одежде и цветовому сочетанию. Но мне повезло встречать на своем пути потрясающих людей, создающих очень ценные для меня вещи, именно поэтому я также стараюсь дать этим вещам как можно более долгую жизнь».

На этом фото мы видим Чарльза в добротном двубортном пальто-поло горчичного цвета – как раз впервые в 2008 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главное – чтобы костюмчик сидел

Костюмы Чарльза не идеальны, но они идеально подходят ему. В этом и есть главный козырь сшитой на заказ одежды. Принц, а теперь король носит костюмы так, как будто в них родился или на нем пижама – другими словами Чарльз чувствует себя удобно и расслаблено. Это - история о стиле, а вовсе не о моде. И, скорее всего, об особенностях характера – принцу в любой ситуации должно быть комфортно.

При этом у Чарльза более сотни костюмов – каждый стоит около $5 тысяч. Шьют их почти 40 лет в ателье «Anderson & Sheppard», где для одежды его высочества используют ткани только британских производителей, как правило, небольших фабрик. Принц зачем-то просит заутюживать стрелки на рукавах, это давняя идея – так пиджаки проще транспортировать в багаже. Но она не прижилась у известных брендов. Чарльз едва ли не единственная персона такой величины, кто сделал эту деталь особенностью гардероба.

Костюмы Чарльза не идеальны, но они идеально подходят ему Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В загруженный официальными мероприятиями день король может сменить костюм до пяти раз. Некоторые вещи могут быть надеты несколько раз, но с перерывами в пару месяцев. Обувь ручной работы, как и одежда на заказ – отличная инвестиция при должном уходе. За поддержание гардероба Чарльза в идеальном состоянии (исключительно в полированных шкафах из красного дерева) отвечает штат помощников, который теперь увеличится.

Если королеве туфли разнашивала помощница, то у короля эта услуга будет востребована не часто. Читал в британской прессе, что Чарльз любит носить туфли также долго как костюмы. Известно, что ногу Чарльза измерили для первой пары черных оксфордов еще в 1971 году и до сих пор шьют обувь по этой мерке. Шьет лондонский производитель «John Lobb». В Москве пару туфель бренда можно купить в среднем за 200 тысяч рублей и дороже.

Парадный выход

На этом фото Чарльз на свадьбе младшего сына принца Гарри с Меган Маркл рядом с женой Камиллой. Это 2018 год и этому фраку исполнилось 34 года. Выглядит фрак достойно, так как его чинят в том же ателье, где шьют. Топ-менеджер ателье рассказывал и показывал в интервью специальный короб, где хранятся остатки тканей от сшитой для его высочества одежды. Есть в коробе и серые кусочки от этого фрака, созданного в 1984 году.

На этом фото Чарльз на свадьбе младшего сына принца Гарри с Меган Маркл рядом с женой Камиллой Фото: EAST NEWS

Настоящий пижон

Историческое фото – новый король Карл III с матерью королевой Елизаветой II и старшим сыном – будущим королем. Его высочество даже на самых официальных мероприятиях умудряется быть нескучным. Какой у него здесь шикарный бархат – по удивительному совпадению главный материал последних сезонов. И гвоздика, и безупречное сочетание цветов. Неужели пижон? Пижон – но в самом лучше смысле этого слова.