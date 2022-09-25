Женщин-актрис на корабль не брать!

Почти нет сомнений, что мужская часть труппы убедила режиссера обойтись без дам. Фото: РАМТ

Новая постановка РАМТа – спектакль для семейного просмотра: в зрительном зале - дети и их родители, которые с одинаковым интересом смотрят историю о том, как капитал Смолетт, нанятый сквайром Трелони, ведет шхуну к острову сокровищ. Вместе с ними под видом матросов плывут пираты, во главе с одноногим Джоном Сильвером.

Мир, придуманный Стивенсоном, построил на сцене художник Максим Обрезков. С его легкой руки волнующе мерцают в тумане паруса. Интригует похожая на древний свиток карта острова, где спрятаны сокровища. В сумрачном пространстве корабельного трюма происходят не только перестрелки и рукопашные бои, но и исполняются рок-баллады. Песня «Пятнадцать человек на сундук мертвеца, Йо-хо-хо, и бутылка рому!» из знаменитого приключенческого романа как будто была и написана для рок-исполнителей. Просто во времена Стивенсона еще не слушали рок.

«Столетия экранизаций и постановок сделали из совсем недетской книги (романа Стивенсона) веселенькую погоню за кладом, из которой все запоминают одноногого пирата и цветастого попугая. Мы же решили не упрощать, не раскрашивать, чтобы вернуться к оригиналу. А там - суровый мужской боевик, где получение сокровищ в финале совсем не главное. Важен путь, который проходят герои. И как они меняются на этом пути», - говорит режиссер Александр Корученков.

Прежде всего этот путь проходит главный герой – подросток Джим Хокинс (эту роль исполняют Алексей Веселкин-младший/Прохор Чеховской), от лица которого ведется рассказ. Если кто забыл, именно ему попадает в руки карта старого Флинта. Именно он на наших глазах взрослеет и проходит «путь воина». Главная схватка не с пиратами за клад, а с собственными страхами и инфантильностью. По-другому не стать взрослым.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что это единственный спектакль в РАМТе, где нет ни одной (даже второстепенной) женской роли. Ни одной актрисы на сцене. Хотя амплуа травести как раз в традиции молодежного театра. Почти нет сомнений, что мужская часть труппы убедила режиссера обойтись без дам. Мол, женщинам не место не только на корабле, но и в спектакле, где есть пираты, сокровища и опасные приключения.

И подоплека понятна: стать героем книжки Стивенсона – мечта каждого парня, даже уже взрослого и уже ставшего известным артистом. Упустить такой шанс - никогда! А уж если он выпал, то играть от души. Вот почему артист Денис Баландин как влитой в роли джентльмена доктора Ливси. Истинным сквайром Трелони как будто бы родился Андрей Бажин. Сыграть крикливого попугая Флинта отважился Владимир Зомерфельд. Он скособочился, ходит вразвалочку и пугает простодушных зрителей дикими воплями: «Пиастры-пиастры!».

Невероятно обаятельный и веселый, остроумный и не слишком кровожадный одноногий пират Сильвер в исполнении Сергея Чудакова (с ним в очередь эту роль играет Александр Гришин). Да и все пираты, включая бывших, проживших на необитаемом острове много лет вроде Бена Ганна (Александр Пахомов), очень хороши. Есть артисты, которые играют по две по три роли. И почти каждый в той или иной степени поет. Спектакль музыкальный, значит, положено петь. Кстати, очень приличную музыку написал композитор Дмитрий Волков. Под его дудку поют не только артисты-пираты, но и ветер и двери скрипят весьма мелодично.

Где: РАМТ, Театральная площадь, 1.

Когда: 9, 22 октября.

Цена билетов: 300 – 2500 руб.