Анекдоты: Иногда наломаешь дров, а потом думаешь - и на хрена мне столько

- Вот сколько раз повторять? Не любовница, а двоюродная жена!
* * *
Специально держу в квартире полный архив «Дома-2» на дисках. Если у меня будет обыск по какому-нибудь делу, есть шанс, что на суде признают невменяемым…
* * *
- Мамаша, скажите своему сыночку, чтобы он меня не передразнивал!
- Вова, перестань корчить из себя идиота!
* * *
- Ах, с какой странной шпагой вы явились на дуэль!..
- Это лом, сударь!
* * *
Только в нашей автошколе по окончании курса - три иконки в подарок!
* * *
С давних пор врачи все лекарства пробовали на себе.
Именно поэтому настойки и бальзамы делаются на спирту.
* * *
- Мужчина, в одних трусах в банк нельзя!
- Я только взнос за ипотеку заплатить…
* * *
- Доктор, я выиграл морской круиз, но у меня морская болезнь. Что посоветуете?
- Перед отплытием съешьте тушеных томатов и винегрет.
- И что, поможет?
- Нет, но на волнах будет смотреться эффектно.
* * *
- Говорят, что директор собирается провести большое сокращение штата.
- Это нас не касается. Он поругался с женой и пригрозил уволить всех ее родственников.
* * *
В нашем возрасте сложно понять, что у тебя упало: самооценка, сахар или серотонин.
* * *
- И зачем тебе топор?
- Вам.
- Что?
- К человеку с топором обращаются на Вы.
* * *
- Папа, давай съездим в Грецию, пирамиды посмотрим, сфинксов.
- Давай лучше съездим в твою школу - географичке в глаза посмотрим!
* * *
Открылась горячая линия по вопросам отопления.
Теперь каждый может позвонить и узнать, почему линия горячая, а батарея в квартире - нет.
* * *
Добрый начальник отдела ласково называет курьеров «топ-топ менеджерами».
* * *
- Вот как можно так бессовестно воровать?!
- Это ты так возмущен или хочешь научиться?
* * *
У банкира должно быть гладко выбрито лицо, дорогие часы, костюм, чтобы все внушало доверие, тогда клиент не заподозрит, что свои деньги он уже больше никогда не увидит...
* * *
- Судя по прононсу, мадемуазель - француженка?
- Не-а... Простуженка я…
* * *
Бизнес-план блондинки:
1. Попросить у мужа денег.
* * *
Сегодня сказал своему психиатру, что слышу голоса. Он ответил, что у меня нет своего психиатра.
* * *
На рынке в мясной павильон входит женщина, груженная сумками, останавливается у прилавка со свиной головой, пристально на нее смотрит:
- Блин, забыла мужу сигарет купить!