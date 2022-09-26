Анекдоты: Иногда наломаешь дров, а потом думаешь - и на хрена мне столько

- Вот сколько раз повторять? Не любовница, а двоюродная жена!

* * *

Специально держу в квартире полный архив «Дома-2» на дисках. Если у меня будет обыск по какому-нибудь делу, есть шанс, что на суде признают невменяемым…

* * *

- Мамаша, скажите своему сыночку, чтобы он меня не передразнивал!

- Вова, перестань корчить из себя идиота!

* * *

- Ах, с какой странной шпагой вы явились на дуэль!..

- Это лом, сударь!

* * *

Только в нашей автошколе по окончании курса - три иконки в подарок!

* * *

С давних пор врачи все лекарства пробовали на себе.

Именно поэтому настойки и бальзамы делаются на спирту.

* * *

- Мужчина, в одних трусах в банк нельзя!

- Я только взнос за ипотеку заплатить…

* * *

- Доктор, я выиграл морской круиз, но у меня морская болезнь. Что посоветуете?

- Перед отплытием съешьте тушеных томатов и винегрет.

- И что, поможет?

- Нет, но на волнах будет смотреться эффектно.

* * *

- Говорят, что директор собирается провести большое сокращение штата.

- Это нас не касается. Он поругался с женой и пригрозил уволить всех ее родственников.

* * *

В нашем возрасте сложно понять, что у тебя упало: самооценка, сахар или серотонин.

* * *

- И зачем тебе топор?

- Вам.

- Что?

- К человеку с топором обращаются на Вы.

* * *

- Папа, давай съездим в Грецию, пирамиды посмотрим, сфинксов.

- Давай лучше съездим в твою школу - географичке в глаза посмотрим!

* * *

Открылась горячая линия по вопросам отопления.

Теперь каждый может позвонить и узнать, почему линия горячая, а батарея в квартире - нет.

* * *

Добрый начальник отдела ласково называет курьеров «топ-топ менеджерами».

* * *

- Вот как можно так бессовестно воровать?!

- Это ты так возмущен или хочешь научиться?

* * *

У банкира должно быть гладко выбрито лицо, дорогие часы, костюм, чтобы все внушало доверие, тогда клиент не заподозрит, что свои деньги он уже больше никогда не увидит...

* * *

- Судя по прононсу, мадемуазель - француженка?

- Не-а... Простуженка я…

* * *

Бизнес-план блондинки:

1. Попросить у мужа денег.

* * *

Сегодня сказал своему психиатру, что слышу голоса. Он ответил, что у меня нет своего психиатра.

* * *

На рынке в мясной павильон входит женщина, груженная сумками, останавливается у прилавка со свиной головой, пристально на нее смотрит:

- Блин, забыла мужу сигарет купить!