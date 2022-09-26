Карантин был плох, барабашка - бог

Герой Антона Филипенко очень зол на все паранормальное. Фото: Кадр из фильма

Коронавирус из глобальной катастрофы почти превратился в мелкую сезонную неприятность, а тема изоляции человека в пространстве квартиры и сопутствующие этому необратимые изменения личности все еще переосмысляется творческими людьми.

На главную роль сериала «Барабашка» пригласили Антона Филипенко, который в этом году не устает пополнять свою фильмографию - проекты с ним выходят непрерывно. Его герой Артем сидит дома на карантине совершенно один, и в конце концов с ним происходят странные вещи: пропала половина яичницы, стакан виски вдруг оказался в ванной, а магнитики на холодильнике выстроились в неприличную фигуру. У мужика крыша поехала на почве кризиса среднего возраста или барабашка - эта суперзвезда прессы 90-х - правда существует? Вопрос где-то даже философский.

Компанию Филипенко в этой «абсурдно-мистической комедии» составляют такие славные представители актерского цеха, как Тимофей Трибунцев, Максим Лагашкин и Николай Шрайбер, а также примкнувшая к ним главная чаровница наших сериалов Ольга Дибцева.

ТНТ.

«Барабашка», комедия. Понедельник - четверг, 20.00.

Максима Аверина произвели в Петры Великие. Фото: Кадр из фильма

Давно обещанный праздник для всех любителей костюмированных историй. «Собор» погрузит вас в атмосферу 1700 - 1725 годов - эпоху реформ Петра I, когда менялся весь уклад русского государства. Одна из главных линий - мелодраматическая: безродный крепостной Иван посмел влюбиться в дочку своего барина Марию. И это чувство взаимно…

«Мы ставили перед собой задачу соединить исторический размах с нервом современного драйвового кино, - говорит генпродюсер «Собора» Константин Эрнст. - Это большое приключение из эпохи великих свершений и рассказанная живым языком история амбиций, терпения, веры и любви». А еще один генпродюсер - Джаник Файзиев сообщает, что ключевые персонажи «показывают человеческие победы и драмы во время социальных потрясений». В ролях: Сергей Марин, Светлана Иванова, Максим Аверин, Александр Балуев, Юлия Снигирь.

Первый канал.

«Собор», историческая приключенческая драма. Понедельник - четверг, 21.45.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Малахов возвращается

Андрей Малахов - король дневных ток-шоу, наш Джерри Спрингер (легендарный американский основатель жанра. - Ред.), давно заслуживший программу имени себя. Формально он вел разные проекты такого толка - долгожители еще «Большую стирку» помнят, но по факту все это была одна и та же передача. Скандальные герои, гипервозбужденная публика в зале, эксперты один другого хлеще, и в лучах софитов он - Андрей Малахов, вовремя переключающийся с подкидывания дровишек в топку дискуссии на назидательное моралите.

«Малахов» придумали на смену «Прямому эфиру», и премьера должна была состояться еще в феврале, но по известным причинам была отменена. Теперь, стало быть, на второй кнопке сумели расчистить немного места в будни и для Андрея, который обещает обсуждать «все, чем живет большая страна».

Россия 1.

«Малахов».

Понедельник - пятница, 16.35.