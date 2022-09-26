Военная спецоперация на Украине 26 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: Минобороны РФ / ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 сентября 2022 года.

Украина уже получила от Соединенных Штатов обещанные ранее зенитно-ракетные комплексы NASAMS, заявил президент республики Владимир Зеленский. Он также поблагодарил американского лидера Джо Байдена и американский Конгресс за поставку ракетных систем.

Явка на референдумах о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской народной республиках составила более 50%, что позволяет признать их состоявшимися. Как рассказал на брифинге председатель Центрального избирательного комитета ДНР Владимир Высоцкий, в республике проголосовали 77,12% избирателей. В ЛНР явка составила 76,09%, сообщила глава ЦИК республики Елена Кравченко.

Проведение референдумов по вхождению в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделают переговоры между Москвой и Киевом невозможными, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В ДНР задержали диверсионную группу, пытавшуюся сорвать референдум о вхождении республики в состав России. По информации портала "Новороссия", задержанные планировали устроить вбросы для изменения результатов голосования.