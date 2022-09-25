Герой спецоперации «Z» десантник Богатырев принял огонь противника на себя

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех Фото: REUTERS

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Дело мастера боится. И крестьянин не умеет сохой владеть - хлеб не родится», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще считал, что: «Ноша службы легка, когда дружно подымают ее многие».

РАЗНЕС НАСТУПАЮЩИХ ВРАГОВ В ПУХ И ПРАХ

Рядовой Алексей ГАЗДОВИЧ

«Подразделение, в составе которого действовал рядовой Алексей Газдович, выполняло задачу по удерживанию занятых позиций. Украинские националисты, пытаясь прорвать оборону наших войск, предприняли атаку на район расположения российских подразделений. В ходе боестолкновения рядовой Газдович, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил 3 единицы вражеской бронетехники, а плотным огнем крупнокалиберного пулемета отразил наступление пехоты боевиков, в результате чего националисты отступили. Использовав временное прекращение огня, подразделение, в составе которого действовал рядовой Алексей Газдович, произвело смену позиций и вывод личного состава и военной техники в безопасный район. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было».

Рядовой Алексей ГАЗДОВИЧ

ОТРАЗИЛ ДВЕ АТАКИ НАЦИОНАЛИСТОВ

Майор Александр ПУДКОВ

«Группа под командованием майора Пудкова выполняла задачу по обороне позиций командного пункта. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отбить стратегический объект и атаковали позиции российских военнослужащих. При ведении оборонительных действий группа под командованием майора Александра Пудкова, занимая стратегически выгодную позицию, отразила 2 атаки значительно превосходящего числом противника. Прицельным огнем подчиненных Александра было уничтожено 2 вражеских танка, 3 БМП противника и до 20 националистов, что нанесло наступающим боевикам существенный урон и не позволило захватить командный пункт. Мужественные и героические действия майора Александра Пудкова в сочетании с его высокой подготовленностью не позволили допустить прорыва противника, обеспечив выполнение задачи по удержанию оборонительных позиций».

Майор Александр ПУДКОВ

ЗАСТАВИЛ ОТСТУПИТЬ НЕПРИЯТЕЛЯ

Сержант Александр ВИНОГРАДОВ

«Сержант Александр Виноградов, действовал в составе группы, перед которой стояла задача по обороне позиций Российских войск. Националисты, пытаясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимали попытки прорывать оборонительные рубежи. Расположившись в боевых порядках организованной на одном из направлений обороны, сержант Виноградов, отражая атаки радикалов, огнем из гранатомета уничтожал прорывающихся боевиков. В ходе боестолкновения, один из российских военнослужащих получил ранение. Рискуя собственной жизнью, Александр лично вытащил тяжелораненого сослуживца с поле боя в безопасное место, самостоятельно оказал первую медицинскую помощь, чем спас ему жизнь. В течение дня группа, в составе которой действовал сержант Виноградов, отразила несколько атак врага, нанеся значительный урон живой силе и вооружению националистов. Противник вынужден был отступить. Используя временное прекращение огня, подразделение сержанта Александра Виноградова сменило позиции в безопасный район, что позволило избежать жертв среди наших военнослужащих».

Сержант Александр ВИНОГРАДОВ

ПРИНЯЛ ОГОНЬ ПРОТИВНИКА НА СЕБЯ

Сержант Алексей БОГАТЫРЕВ

«Украинские националисты предприняли попытку прорыва укрепрайона российских Вооруженных Сил, в результате чего позиции наших десантных подразделений подверглись интенсивному обстрелу.

Грамотно выстроив оборону, российские десантники приняли бой с многократно превосходящими силами противника. Проявляя мужество и героизм, отделение под руководством сержанта Богатырева под непрекращающимся огневым воздействием националистов стремительно выдвинулось в направлении противника, чтобы вызвать огонь на себя и тем самым дать возможность своим войскам вынести раненых с поля боя. Прикрывая действия своих войск, сержант Богатырев вместе с подчиненными уничтожил 12 националистов, а также вывел из строя бронетранспортер боевиков.

Сержант Алексей БОГАТЫРЕВ

Воспользовавшись временным прекращением огня, сержант Алексей Богатырев оперативно произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было».