Власти Германии назвали вредителями

Бывший премьер-министр страны Ярослав Качиньский Фото: REUTERS

Председатель польской партии «Право и справедливость», брат-близнец погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского и бывший премьер-министр страны Ярослав Качиньский заявил, что немецкие власти вредят Западу в его войне с Россией.

– Это война между Россией и Западом в сфере демократии и рыночной экономики. Это война, которая решит будущее на много лет вперед. Поэтому тот, кто уклоняется от помощи Украине – вредит, вредит и еще раз вредит, – сказал Качиньский.

По его мнению, Германия может очень многое, но на самом деле практически ничего не делает.

– Они постоянно стремятся к тому, чтобы был достигнут невыгодный для Украины мир, – приводят слова политика Wiadomosci.

Заявления Качиньского прозвучали на встрече с жителями города Олесница.

Помимо критики немецких властей не удержался экс-премьер и от русофобской риторики, в очередной раз обвинив Россию в накрывшем Европу энергетическом кризисе, а также выдав пророчество, согласно которому вслед за Украиной в поле зрения россиян попадет Польша.

Статья в польском издании о выступлении Качиньского за непродолжительное время собрала большое количество комментариев, большинство из которых выражают примерно одну и ту же мысль: «Чем больше Качиньского, тем меньше «Права и справедливости».

Некоторые пользователи пошли дальше:

– Я думаю, все видят, что этого человека пора запереть в больнице и выбросить ключ, – написал один из комментаторов.