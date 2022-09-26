Юному создателю музея старинных вещей нужна помощь!

Часть техники, собранной и приведенной в порядок юным коллекционером — зачаток будущего музея, если его создатель справится с ДЦП

Хотя коллекция пока небольшая, «создатель музея старинных вещей» - вполне заслуженное звание, ведь 13-летний автор сам собрал ее и собирается устраивать выставки! Причем, оно дважды заслуженное, потому что Виталик с рождения болен ДЦП. Руки-ноги слушаются плохо, но он сжимает зубы и работает…

Удивительно, что рожденный в 2009-м году, Виталик обожает артефакты из СССР! Мебель, радио, калькуляторы, диктофоны... Ему нравится все, что «слышало голос Окуджавы», «было свидетелем полета первого человека в космос» или «пережило революцию 90-х»! Нравится приводить старые вещи в порядок, чистить их, подкрашивать, чинить. В силу особенностей здоровья, мальчик не может играть с дворовыми друзьями в футбол. Но и модная виртуальная реальность его не увлекает. Он любит то, что «с историей» и страсть его созидательна:

- Сын в постоянном поиске: просматривает объявления на сайтах, может влюбиться в выброшенный кем-то старый стул и притащить эту рухлядь домой – смеется мама, – Потом они, на пару с отцом, возятся, чинят, шлифуют, реставрируют. И вдруг оказывается, что вещь правда красивая, интересная, а я и не заметила бы!

Виталик и гвоздь его коллекции — отреставрированный сервант, в котором и размещаются пока все остальные экспонаты...

Гвоздь музея – собственноручно отреставрированный Виталиком и его папой старинный буфет. А в нем живет вся остальная кропотливо создаваемая коллекция. Но работать над ней Виталику очень сложно – спастика скручивает руки и ноги, мешает ходить, держать инструменты. Парень очень переживает, но чтобы справляться с этой бедой при его заболевании, необходимо регулярно проходить курсы реабилитации, которые стоят недешево. За очередной необходимо заплатить 150 500 рублей – таких денег семья с двумя детьми собрать просто не в силах. Пожалуйста, помогите талантливому парню продолжать заниматься любимым делом и пополнить ряды не инвалидов, а реставраторов!

Если остались вопросы, звоните: +7 (499) 500-14-15, или пишите: info@life-line.ru.

Помочь вы можете, отправив со своего телефона SMS на короткий номер 4640 с суммой просто цифрами. Например,: 300.

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